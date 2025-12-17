文化部公布公視新任董監事候選名單 朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

文化部今天公布下一屆公視董監事提名名單，14名董事候選人包括打擊樂家朱宗慶、宏碁集團創辦人施振榮、音樂人舒米恩‧魯碧等。（圖：維基百科）

公視董事會任期屆滿超過半年，在各界催促下，文化部今天（17日）公布下一屆董監事提名名單，14名董事候選人包括打擊樂家朱宗慶、宏碁集團創辦人施振榮、音樂人舒米恩‧魯碧等。文化部長李遠期盼，這份慢火熬燉的名單能獲得認同。

公視董事會在今年5月31日任期屆滿，按照流程應該在屆滿前半年就啟動提名作業，但超過半年名單仍未出爐，引發外界關注進度。在各界期盼下，文化部今天終於公布名單，包括14名公視董事、5名監察人候選名單，候選人涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域專家學者或企業組織經營者，也有長年關注兒少、客家與原民等多元族群，以及移工、性別平權與永續發展等社會議題倡議者。

文化部指出，14名董事候選人包括：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；另外5名監察人候選人名單則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。名單包含現任7位董事及3位監察人。

文化部指出，將依規定提送由15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計在12月31日召開。