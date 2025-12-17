文化部公布公視第8屆董監候選名單 李遠：跨領域陣容盼獲審查支持

文化部長李遠。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 文化部今（17）日表示，行政院已完成提名公視第8屆董事及監察人候選名單，共計14名董事候選人與5名監察人。名單網羅傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域的專家學者與企業管理者，也包括長期投入兒少、客家、原住民族、多元族群、移工、性別平權與永續發展等公共議題的倡議者。文化部長李遠表示，這份名單較以往有更長的酝釀時間、回應更多社會期待，盼順利獲得審查委員支持，完成第8屆董事會組成。

文化部說明，依《公共電視法》規定，公視董事會置董事11至15人，其中1人為員工代表；監察人3至5人，均為無給職。除公視基金會企業工會已推舉數位內容部製作人張世傑為員工董事代表外，行政院提名的14名董事候選人，依姓氏筆畫排序為：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩・魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人為范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群。

李遠表示，自己曾出任華視納入公廣集團後的首任總經理，因此特別理解公視從「小而美」起步，逐步發展成擁有公視主頻、公視台語台、小公視（原公視3台）、國際影音平台 TaiwanPlus、客家電視台與華視的公廣集團後，所面臨的挑戰與社會期待。作為營運上獨立自主的公共媒體，最需要的是由代表全民的董監事，從不同視角提供治理意見，指引組織發展方向。

他指出，在歷任董監事與公視專業團隊的努力下，公視持續強化新聞、戲劇、綜藝、族群與兒少內容的公共性，近年在戲劇題材、製作質量與產業帶動上屢創新高，不僅提升台灣影視視野，也讓作品走向國際。去年開播的小公視專注服務兒少族群，為台灣兒童及青少年打造更多優質內容，也在金鐘獎與市場口碑上獲得肯定，更為培養下一代影視人才開啟新路。

李遠進一步指出，除了推動台灣影視產業前進，行政院及文化部亦深刻理解社會對公視的殷切期待，包括：組織獨立與公信力、國際傳播平台、華視定位、數位轉型、對外溝通與風險管理等課題。因此，這次提名作業特別重視董事會多元組成，候選人具備跨領域能力、文化與國際視野、創新思維與組織治理經驗。其中保留現任7位董事與3位監察人，期盼在專業治理與維持穩定之間取得平衡，強化公廣集團的公共性與社會影響力。

他強調，第8屆董事會是112年《公共電視法》修法後首次改選，審查通過門檻由原本3/4降為2/3，提名過程確實歷經許多挑戰，直到近日才補上最後一塊拼圖，也顯示政府對候選人專業資格的審慎把關，以及被提名者願意承擔公共責任的意志。期盼這份匯聚多元領域人才的名單，能獲審查委員與社會支持，順利完成選任、組成第8屆董事會。

文化部並說明，提名名單將依《公共電視法》規定，送交由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等黨團推舉、合計15位民間專家學者所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」審查，會議預計於12月31日召開。

