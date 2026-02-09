文化部公布2026兩大藝術節入選名單 8團隊將秀臺灣實力

2025英國愛丁堡藝穗節臺灣季團隊大合照（文化部提供，Lucas Kao高智鵬拍攝）。

文化部今天（9日）公布2026法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」的入選團隊名單，共選出8組正取藝術團隊與3組備取團隊，將分別在7月及8月代表臺灣參與全球指標性藝術節，展現臺灣表演藝術的創意能量與國際競爭力。

文化部表示，2026外亞維儂藝術節將於7月5日至26日舉行，今年度共有51組團隊報名「外亞維儂藝術節」徵選，最終選出4組正取及2組備取，將在絲品劇院演出的正取團隊名單為闖劇場《春之祭》、君舞蹈劇場《痕跡》、莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞‒無限循環》等3組，在亞維儂國立編舞發展中心演出的是種子舞團《低著的世界》；至於絲品劇院及亞維儂國立編舞發展中心的備取團隊為艸雨田舞蹈劇場《親密近地》，君舞蹈劇場《痕跡》則是亞維儂國立編舞發展中心的備取團隊。

2026英國愛丁堡藝穗節將於8月7日至31日舉行，「臺灣季」今年共有43組團隊報名，最終選出4組正取及1組備取，正取團隊名單為一團和氣有限公司《瞳孔無戰事》、艸雨田舞蹈劇場《親密近地》、拾陸製作《生日派對》、種子舞團《那面牆》等；備取團隊為麥藍堤亞舞團《Under Mask》。

文化部表示，法國外亞維儂藝術節與英國愛丁堡藝穗節皆為全球重要藝術平臺，每年吸引大量策展人、表演者與觀眾。透過持續參與2大藝術節，臺灣團隊不僅能於國際舞臺呈現作品，也可深化與國際夥伴的協作關係，拓展巡演機會，提升臺灣表演藝術的全球影響力。