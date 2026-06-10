文化部否認黑潮補助蘇巧慧胞妹公司 白議員參選人反問：那該公司為何說謊？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨新北市議員參選人陳怡君、林子宇近期頻打民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧家族利益迴避相關問題，文化部昨（9）日發文聲明，稱黑潮計畫並未補助過蘇巧慧胞妹蘇巧純所任職執行長的akaSwap公司。陳怡君對此質疑，那請問akaSwap為什麼在社群上說謊？問題出在文化部還是akaSwap？

陳怡君貼出質疑，akaSwap為什麼在社群上說謊？問題出在文化部，還是akaSwap？（圖／翻攝陳怡君臉書）

陳怡君表示，跟經濟部、國發會要了那麼久「曠世智能」的揭露關係資料，結果昨天三問蘇巧慧，竟然先等來一個文化部火速護航的聲明稿。如果真如文化部說的，黑潮計畫並未補助過蘇巧純所任職執行長的akaSwap公司。那請問，akaSwap為什麼在社群上說謊？問題出在文化部，還是akaSwap？

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陳怡君說，最後拉回主題，這些跟蘇巧純息息相關的公司，屢次獲得政府的補助，從「超越基金會」三位董事爽拿數千萬政府限制性標案力挺大罷免，到「曠世智能」獲得國發基金投資及經濟部商發署補助，再到「akaSwap」補助案，有沒有遵守公務人員利益衝突迴避法規定，誠實揭露與立委姐姐、院長爸爸的關係？「我們已經問了兩週了，曠世智能的揭露文件到底在哪？」

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