文化部已召開審查委員會預備會議 公視董事會有解

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）針對公視新任董監事改組作業進度，文化部長李遠今天在立法院教育及文化委員會中表示，文化部昨（9）日召開審查委員會預備會議，待正式審查後即可對外公布。

立法院教育及文化委員會今天針對「公廣集團暨公視基金、中央社、央廣之營運管理、預算績效與新媒體策略」，邀請李遠進行報告並備詢。

李遠表示，公視董事改組自去年11月啟動徵選，至今名單延宕，現在名單已經準備就緒，預備會議先就流程與程序溝通，待下一階段審查委員會開會後即可正式公布名單。

民進黨立委郭昱晴質詢中央廣播電台表示，央廣是國家對外最重要的聲音，之前遭駭客入侵，暴露資安治理的風險，央廣是否已有導入第三方資安稽核測試，另外被駭之後的通報流程跟應變的SOP，有沒有進行全面檢討，未來這個個案的經驗與檢討可以整理起來，提供其他公廣集團成員參考。

央廣董事長賴秀如表示，在這一次資安事件裡頭，「我們在哪裡跌倒，就從哪裡站起來。」現在不只是加強內控，數位發展部已經提升央廣資安成最高等級；除此之外，央廣也接受多次外部測試報告都通過，涉案的兩位同事除了開除，央廣也已對他們提起刑事跟民事訴訟。（編輯：龍柏安）1141210