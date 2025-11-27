文化部影視局啟動「流行音樂拓展東南亞市場計畫」 Andr及我是機車少女打頭陣

【記者張嘉誠／綜合報導】

文化部影視及流行音樂產業局於11月27日舉辦「流行音樂拓展東南亞市場計畫」啟動記者會，為12月4日至8日赴泰國拓展流行音樂市場的交流活動拉開序幕，宣布將由曾入圍金曲最佳新人獎的Andr與金音獎得主「我是機車少女I’mdifficult」攜手於曼谷BluePrint Live House及清邁LABBfest.音樂節演出；同時將於曼谷及清邁展出臺灣唱片裝幀設計實力，以流行音樂及設計美學為臺、泰交流再添熱度。

圖▲左至右–And、韓立康。（圖／主辦單位提供）

文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳表示，為協助臺灣流行音樂業者開拓多元市場，增加臺灣與東南亞流行音樂產業雙向交流，文化部影視局於2025年啟動新一輪「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，將於二年內以泰國、印尼、越南及菲律賓等4國為目標市場，透過參與當地指標性音樂節或有利拓展臺灣流行音樂品牌之重點活動，以團體的力量全力推動臺灣流行音樂產業打入新南向市場。

今年以泰國作為流行音樂拓展東南亞市場的首站，吸引19間廠商近30名臺灣流行音樂不同領域的產業人士報名參加，將於12月4日至8日組成Taiwan Beats展演暨商務交流團赴泰國曼谷及清邁兩地進行產業交流，預計與泰國音樂界近50位產業人士進行商務媒合，開拓流行音樂新南向合作商機。此外，臺灣唱片裝幀設計近年逐漸受到矚目，2022、2023接續獲葛萊美獎（Grammy Awards）最佳唱片包裝設計獎，證明臺灣的設計軟實力不容小覷。本次前進泰國也將把唱片裝幀、周邊商品、海報設計、舞臺攝影及VR沉浸式體驗等設計美感帶給當地觀眾。

圖▲左至右-韓立康、Andr、王淑芳局長、湯昇榮董事長。（圖／主辦單位提供）

王局長另表示，臺灣因為有充分的自由，提供非常多養分，創造出多元的音樂，在亞洲流行音樂界仍有一定的影響力，特別是東南亞仍有非常多的粉絲，因此，除商務媒合與交流外，也安排演出活動，本次參演藝人經公開徵集，由多位泰國音樂節策展人、廠牌負責人等共同遴選，將由「我是機車少女I’mdifficult」及Andr參演，將於曼谷的指標性場館BluePrint Live House進行Showcase演出，並站上清邁LABBfest.的音樂節舞臺，以臺灣音樂與泰國樂迷進行最直接的溝通。