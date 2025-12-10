文化部懷疑藝人背後有「集團」操控？葛如鈞怒批：隱形紅線傷害「言論自由」

【警政時報 包克明／臺北報導】第59屆金鐘獎落幕後，部分藝人因談及祖籍而遭網路貼上「親中」標籤，引發藝人言行是否遭政治化的社會爭議。國民黨立法委員葛如鈞今(10)日在立法院質詢文化部長李遠，要求文化部說明政府是否對藝人設下「政治審查」或「合作紅線」。他具體呼籲文化部應推動具全球視野的文化擴散策略，而非僅聚焦封鎖。

葛如鈞具體呼籲文化部應推動具全球視野的文化擴散策略，而非僅聚焦封鎖。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞指出，網路上接連出現討論，質疑公視、華視、客家台與 Taiwan+ 等公廣平台是否因政治立場而避免與特定藝人合作。他逐一詢問各單位是否會因藝人政治立場排除合作，所有代表均強調「沒有特殊考量」。然而李遠一方面稱「親中是個假議題」，卻又突然質疑「藝人背後可能有集團指揮發言」。當葛如鈞追問是否掌握具體名單時，李遠又改口「目前沒有這樣的藝人」，前後矛盾引發現場譁然。

李遠承諾文化部將於三個月內研議公共媒體資料收費標準。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞痛批，文化部一邊聲稱沒有隱形紅線，一邊又在毫無證據情況下暗示藝人受到操控，「彷彿警總重現」，不僅重創演藝圈生態，更衝擊台灣長期捍衛的言論自由價值。

由林心如擔任製作人的《有生之年》，奪下第59屆金鐘獎最佳戲劇節目獎。 (圖／三立電視)

在 AI 政策部分，葛如鈞質疑文化部推動 AI Chatbot 計畫並與中研院合作開發可信賴新聞聊天機器人，但行政院國科會早已投入 3.1 億建置「TAIDE」引擎，兩案卻無整合協調，導致資源分散。

葛如鈞強調，「數據是 AI 時代的黃金」。公廣集團握有台灣最完整的文化影音資料，卻未大規模提供 TAIDE 用於訓練，反讓政府內部形成資料壟斷，限制創新。他建議比照歐盟「邊際成本原則」，建立合理收費與資料共享制度，避免公部門「坐在黃金堆卻餓肚子」。對此，李遠承諾文化部將於三個月內研議公共媒體資料收費標準。

談及政府近期封鎖「小紅書」，葛如鈞引用《教父》、《射鵰英雄傳》、《何日君再來》等曾遭查禁的文化作品提醒政府：封鎖無法阻止文化傳播，只會激起好奇心，呼籲勿因政治壓力做出反效果政策。

葛如鈞具體提出「文化逆滲透」概念，並以作家李敖當年在微博吸引千萬粉絲為例，指出文化輸出比封鎖更具戰略價值。他呼籲文化部應推動具全球視野的文化擴散策略，而非僅聚焦封鎖。李遠則回應，「台灣文化比中國文化高」，文化部應推動台灣美學與價值走向國際。

葛如鈞指出，民主社會的文化政策必須建立在開放、透明與自信之上。政府不應以模糊標準箝制創作自由，也不能因政治立場設下隱形紅線。他要求文化部應堅守言論自由原則、加速AI資料共享、建立文化逆滲透策略、推動台灣文化走向國際舞台，讓台灣成為真正具有文化輸出能力的國家，而非依靠封鎖或政治化審查來治理文化領域。

