文化部打臉民眾黨指控「蘇巧純公司沒拿補助」...蘇巧慧發聲「對對手陣營失望」：對家人進行無端攻擊

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民眾黨日前召開記者會，質疑文化部「黑潮計畫」補助涉及民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的akaSwap。文化部今（10）日聲明，黑潮計畫從未補助過akaSwap；蘇巧慧隨後也表示，昨天的記者會是一場烏龍爆料，每次發生重大爭議，對手陣營就會對她家人進行無端攻擊，令人失望。

蘇巧慧今日透過臉書發文表示，她參選新北市長以來，她和團隊從未召開記者會或發新聞稿，對對手進行任何攻擊。但令人失望的是，每當對手發生重大爭議事件，對手陣營就會用召開記者會的方式，進行對她家人的無端攻擊，尤其昨天的記者會，更是一場烏龍爆料。

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蘇巧慧再說，文化部新聞稿已說明，文化部黑潮計畫並未補助過她妹妹蘇巧純所任職執行長的akaSwap公司。她昨天也已說明，威如公司只是提供技術的平台業者，並非她妹妹任職的公司或是母公司。

蘇巧慧最後說，她不斷和議員們討論，不斷提出各種政見，就是真心希望選舉能回到檢視候選人的特質和理念，來競爭誰是最適合新時代新北市的新市長。

文化部今日透過新聞稿表示，經查民眾黨所指的補助案，實際上是「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位為國立臺北藝術大學及太極影音科技股份有限公司，執行計畫為《三官出巡－鬧元宵》多人互動XR創作計畫，全案已於2025年結案。

文化部強調，黑潮計畫補助名單中並沒有akaSwap公司，也從未補助過蘇巧純任職的公司。民眾黨記者會提及的威如科技，同樣不是黑潮計畫補助對象，相關說法與事實不符。

文化部指出，外界將不同補助案、不同執行單位及不同時間點的案件混為一談，容易造成誤解。相關補助案件均有公開審查及執行程序，不應透過片面連結進行不當推論。

此外，遭點名的威如科技今年2月曾承辦臺東縣政府主辦的「臺東慶元宵」活動。不過該案屬於地方政府採購標案，發包機關為國民黨執政的臺東縣政府，與文化部黑潮補助案的補助來源、執行期間及獲補助單位均無關聯。

（圖片來源：蘇巧慧競選辦公室、蘇巧慧臉書）

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