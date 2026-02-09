文化部打造繪本國家隊！第二屆30位新秀獲獎 李遠：急起直追抗衡中國傾銷

第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會昨（8日）舉行，文化部長李遠、評審委員及獲選繪本創作者合影。圖／文化部提供

文化部昨（8日）舉辦第二屆「繪本及圖文書創作新秀獎勵」獲獎說明會，由文化部長李遠親自宣告為期一年的「陪伴計畫」正式啟動。本屆計畫從 406 件申請作品中，嚴選出 30 位獲獎者，後續將由 6 位專業導師進行從創作、出版到行銷推廣的全方位輔導。李遠強調，此計畫最終目標是組成「繪本國家隊」，在競爭激烈的國際市場中，以優質的台灣原創內容抗衡中國繪本的傾銷，讓台灣故事能同步於全球出版。

文化部長李遠表示，繪本是世界各國進入國際市場相對快速的文化內容，但台灣繪本出版長期面臨國際競爭與中國產品的大量夾殺，「我們一定要急起直追」。他指出，文化部已逐步完成繪本支持體系的各項拼圖，包括新秀獎勵、繪本學校、金繪獎及下一本書獎勵等計畫。李遠認為，這是一項「瘋狂的計畫」，不僅要讓台灣小孩閱讀本土作品，更要讓台灣繪本在世界競爭之列佔有一席之地。

本屆獲獎的 30 位新秀中，有 26 位年齡在 40 歲以下，展現出台灣創作圈強大的潛力與生命力。值得注意的是，其中已有 15 位新秀曾入圍或獲得波隆那插畫展、日本插畫大獎、英國 WIA 世界插畫大獎及美國 3x3 國際插畫獎等指標性國際獎項，顯示新秀的創作水平已具備國際水準。李遠提到，文化部將持續扮演「推銷員」角色，透過翻譯補助與國際書展平台，將優秀作品推向世界。

針對此次競爭激烈的徵選，多位評審與導師也分享了第一線觀察。台東大學教授嚴淑女以其著作《春神跳舞的森林》暢銷 22 年並售出十多國版權的經驗指出，用繪本進入國際市場是最容易的路徑，這也是她投入此計畫的最大理想。簡單出版總經理蘇欣則認為，儘管台灣出版市場較小，但憑藉厚實的文化底蘊、發達的經濟及政府的政策支持，台灣在國際競爭中並不處於弱勢。

在技術變革與內容深度方面，評審也給予新秀實質建議。繪本作家陳璐茜提醒，面對 AI 技術發展，創作者應強化與創作哲學及精神的共處能力，而不僅是構圖技術。資深童書翻譯黃筱茵觀察到，從創作中尋找自癒以及講述台灣土地的故事，是本次最常見的兩大主題，若能將珍貴的情感記憶轉化為普世價值，將是作品邁向世界的關鍵。資深編輯劉思源則感性表示，導師的職責是陪伴新秀打造獨特的精彩，而非形塑黃金公式。

文化部強調，首屆獎勵計畫已初見成效。去年的 30 位新秀中，已有 12 位成功簽約或出版，其中新秀黃翊的作品更獲選「2026年波隆那插畫展」。未來文化部將持續透過「繪本及圖文書學校」與各項獎勵計畫，建構從創作到行銷的完整體系。今年 4 月至 10 月亦將續辦相關專業課程，鼓勵更多創作者投身其中，讓台灣的好故事持續被世界看見，提升國人對在地文化的自信。



