文化部推組繪本國家隊 李遠：創作之路不再孤軍奮鬥

第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會今（8）日舉行，文化部長李遠、評審委員及獲選繪本創作者合影。（文化部提供／林縉明台北傳真）

文化部113年推繪本及圖文書創作新秀獎勵，去年產生第1屆30名新秀。同時啟動第2屆徵件，經專業評審數月審查後，從406件申請作品中，選出30位獲獎者。今日文化部長李遠出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，後續將由6位專業導師陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰。

李遠致詞時說，「繪本新秀獎勵是一個非常瘋狂的計畫，因為最終目的是要組成繪本國家隊」。他說，上任後即發現文化部對於各藝文產業，從電影、文學、藝術等都有相對應的補助，唯獨缺少了繪本這塊拼圖。因此，他便從繪本新秀、繪本學校、行銷獎勵、金繪奬、下一本書獎勵等，一步步開啟繪本支持體系的各項計畫。

廣告 廣告

李遠認為，繪本是世界各國選擇進入國際市場相對快速的文化內容，所以面對的國際競爭更為激烈，再加上中國大陸繪本的大量傾銷，台灣繪本出版面臨夾殺情況下，「我們一定要急起直追」。

「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，李遠說，台灣會畫繪本的人很多，除了每年選出30位新秀以外，文化部也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校的各式專業課程，並以線上開放所有有興趣的創作者參加，以第2屆的獲選者為例，即有10位是曾經參與過繪本學校課程的人。李遠也提到，第2屆新秀中，共有26位年齡在40歲以下，更顯示台灣的繪本創作者，「一波一波的出來，也是非常有潛力的」，所以更加深他覺得必須加快速度，提供所有創作者更多、更好的發揮機會。

李遠也向所有年輕創作者喊話，10年後所有「繪本國家隊」的成員，都有機會看見台灣的繪本蓬勃發展，除了台灣的小孩都能看台灣自己作家出版的作品，大家的繪本也能同步於全世界各國出版，台灣的繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列。

文化部表示，第2屆新秀獎勵邀請繪本創作者、兒童文學工作者、出版及外譯推廣等相關領域專家，組成評審小組，就創作理念、主題及內容完整性、創新性、啟發性、趣味性及發展潛力等進行評審。雖然第2屆申請數量較前屆少，但獲獎勵的30位新秀中，已有15位曾獲得或入圍國際獎項，包含日本插畫大獎、波隆那插畫展、波隆那無字繪本獎、英國WIA世界插畫大獎、美國3×3國際插畫獎等，顯見邁入第2屆新秀，創作潛力無窮，甚至已具國際水準。

文化部說明，去年首屆獲選30位新秀，經過近1年培力輔導後，已有1位順利出版作品、12位與出版社簽約或正進行簽約，其中1位更獲得美國出版社肯定，作品有望在美國出版；新秀黃翊更以《貪玩的母雞小白》繪本插畫，獲選「2026年波隆那插畫展」。在第2屆接棒進入培力輔導的同時，文化部今年仍將持續在4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「金繪獎」、「下一本書獎勵」等，建構從創作、出版到推廣行銷的完整支持體系，繼續讓台灣的好故事被世界看見。

更多中時新聞網報導

具俊曄雕像獻大S 心願已了回韓過年

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉

劉冠廷寫春聯盼馬上有錢