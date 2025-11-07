文化部文化帶路「北回博物島」 橫越台灣200公里 體驗島嶼豐富風土

文化部今（7）日以《北回博物島》為主題，登場ITF台北國際旅展，文化部政務次長王時思（中）出席開幕活動。 文化部提供

[Newtalk新聞] 文化部以「文化帶路ON THE WAY」做為識別品牌推動文化觀光，今（7）日以《北回博物島》為主題，登場ITF台北國際旅展，推出7條文化主題遊程，邀請旅人重新認識北回歸線，從這條看不見卻深刻影響臺灣命運的軸線，體驗北回歸線廊帶在「季風×洋流×山脈」三重作用力交錯下，蘊藏的複雜地貌與人文記憶。

北回歸線穿越臺灣，從西邊澎湖群島的虎井嶼，到東海岸花蓮的豐濱，短短200公里距離，滋養出臺灣人民面對自然，與自然共生的智慧與韌性、創造力及文化活力。在這條地理線上，沿海的鹹味風水養出蚵與鹽、平原的豐沛水脈灌溉米與糖、山林的嬝繞霧氣孕育木與茶、大海的溫暖洋流帶來大量魚群與海鮮，從族群聚落、農林漁牧、信仰祭儀、傳統工藝、飲食習慣到地景命名，反映北回歸線獨特的風土物產與文化敘事。

文化部表示，北回歸線在全球所穿越的22個國家，多為沙漠、草原與乾熱高原樣貌，唯獨經過臺灣變得濕潤、生動而多元。臺灣是北回歸線上擁有最高海拔山脈的「高山島嶼」，從離島、海岸、平原、丘陵、山地與縱谷，當陽光從北回歸線灑落在島上，這裡的季風環流、黑潮暖流，交融著海拔高度差異呈現的多樣地形變化，凝聚出獨特的氣候特徵與自然景觀，也孕育出深厚的人文風貌與性格，交織出一部名為「臺灣」的自然與文化史。

文化部指出，北回歸線在臺灣不只是地理座標，更是一條自然與人文連鎖關係的地理線，也是一條文化脈絡，「北回博物島」將這條隱形的文化地理軸線，透過田野調查與文化採集，轉化為可感、可行、可思的7條文化主題遊程。每一條路線，都源於田野調查與地方對話，強調從地方知識出發、共創共學，帶領人們走入地方、親身體驗，讓旅程成為一場學習「與土地相處」的走讀。

從沿海到高山、從農田到部落，7條主題遊程路線包括海口的百蚵全書（嘉義、雲林），在西南沿海「風頭水尾」之地，理解與鹹味共存的滋味；平原的物產實驗室（臺南），在嘉南大圳的水脈裡，嚐一口人類與自然共創的豐饒文明奇蹟；山林的生活見習（嘉義阿里山），搭乘阿里山林鐵，來一趟林業開發與鄒族文化共棲的記憶之旅；大人的植物課（花蓮），在花蓮，向邦查（阿美族）學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧；大地的療癒學（花蓮），礦石不只是商品，而是土地的時間結晶，探訪玉石之鄉，觸摸礦石的溫度、傾聽大地的回聲；暖流的洄游學堂（花蓮、臺東），循著黑潮，學習與海洋共生的智慧；海島的風水生活（澎湖），從石滬到魚灶，看見人類以環境為師的生活哲學。

ITF台北國際旅展現場，文化部邀請多組在地團隊共同參與，述說在地的風土故事，包括以「鹹水煙」栽種更香更辣海味蒜的「海口農糧合作社」、推廣食農共學與產業共生的「璞育塾文創園區」、用一杯咖啡的時間述說鄒族山林故事的「飛鼠咖啡Peisu Coffee」，以及由音樂製作人鍾慧君創立、透過歌謠與散文譜寫小鎮故事的「新港潛水小學校」。此外，展區舞臺上，更邀請來自東海岸的「Amis旮亙樂團」以打擊樂聲喚起海潮的記憶，以及嘉義縣傑出演藝團隊「五洲勝義閣掌中劇團」，讓布袋戲在光影間重述島嶼傳奇。

文化部強調，透過文化帶路的帶領，旅程將成為認識臺灣、文化探索的過程，旅人將看見島嶼上生命、土地與文化的眾多故事。旅展期間文化部推出限量體驗活動，只要到訪文化部「文化帶路」展區，就有機會獲得限量「北回博物島」兩天一夜主題遊程體驗。

