文化部文化帶路「北回博物島」 橫越臺灣200公里 體驗島嶼豐富風土
文化部以「文化帶路ON THE WAY」做為識別品牌推動文化觀光，今（7）日以《北回博物島》為主題，登場ITF台北國際旅展，推出7條文化主題遊程，邀請旅人重新認識北回歸線，從這條看不見卻深刻影響臺灣命運的軸線，體驗北回歸線廊帶在「季風×洋流×山脈」三重作用力交錯下，蘊藏的複雜地貌與人文記憶。
北回歸線穿越臺灣，從西邊澎湖群島的虎井嶼，到東海岸花蓮的豐濱，短短200公里距離，滋養出臺灣人民面對自然，與自然共生的智慧與韌性、創造力及文化活力。在這條地理線上，沿海的鹹味風水養出蚵與鹽、平原的豐沛水脈灌溉米與糖、山林的嬝繞霧氣孕育木與茶、大海的溫暖洋流帶來大量魚群與海鮮，從族群聚落、農林漁牧、信仰祭儀、傳統工藝、飲食習慣到地景命名，反映北回歸線獨特的風土物產與文化敘事。
文化部表示，北回歸線在全球所穿越的22個國家，多為沙漠、草原與乾熱高原樣貌，唯獨經過臺灣變得濕潤、生動而多元。臺灣是北回歸線上擁有最高海拔山脈的「高山島嶼」，從離島、海岸、平原、丘陵、山地與縱谷，當陽光從北回歸線灑落在島上，這裡的季風環流、黑潮暖流，交融著海拔高度差異呈現的多樣地形變化，凝聚出獨特的氣候特徵與自然景觀，也孕育出深厚的人文風貌與性格，交織出一部名為「臺灣」的自然與文化史。
文化部指出，北回歸線在臺灣不只是地理座標，更是一條自然與人文連鎖關係的地理線，也是一條文化脈絡，「北回博物島」將這條隱形的文化地理軸線，透過田野調查與文化採集，轉化為可感、可行、可思的7條文化主題遊程。每一條路線，都源於田野調查與地方對話，強調從地方知識出發、共創共學，帶領人們走入地方、親身體驗，讓旅程成為一場學習「與土地相處」的走讀。
從沿海到高山、從農田到部落，7條主題遊程路線包括海口的百蚵全書（嘉義、雲林），在西南沿海「風頭水尾」之地，理解與鹹味共存的滋味；平原的物產實驗室（臺南），在嘉南大圳的水脈裡，嚐一口人類與自然共創的豐饒文明奇蹟；山林的生活見習（嘉義阿里山），搭乘阿里山林鐵，來一趟林業開發與鄒族文化共棲的記憶之旅；大人的植物課（花蓮），在花蓮，向邦查（阿美族）學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧；大地的療癒學（花蓮），礦石不只是商品，而是土地的時間結晶，探訪玉石之鄉，觸摸礦石的溫度、傾聽大地的回聲；暖流的洄游學堂（花蓮、臺東），循著黑潮，學習與海洋共生的智慧；海島的風水生活（澎湖），從石滬到魚灶，看見人類以環境為師的生活哲學。
ITF台北國際旅展現場，文化部邀請多組在地團隊共同參與，述說在地的風土故事，包括以「鹹水煙」栽種更香更辣海味蒜的「海口農糧合作社」、推廣食農共學與產業共生的「璞育塾文創園區」、用一杯咖啡的時間述說鄒族山林故事的「飛鼠咖啡Peisu Coffee」，以及由音樂製作人鍾慧君創立、透過歌謠與散文譜寫小鎮故事的「新港潛水小學校」。此外，展區舞臺上，更邀請來自東海岸的「Amis旮亙樂團」以打擊樂聲喚起海潮的記憶，以及嘉義縣傑出演藝團隊「五洲勝義閣掌中劇團」，讓布袋戲在光影間重述島嶼傳奇。
文化部強調，透過文化帶路的帶領，旅程將成為認識臺灣、文化探索的過程，旅人將看見島嶼上生命、土地與文化的眾多故事。旅展期間文化部推出限量體驗活動，只要到訪文化部「文化帶路」展區，就有機會獲得限量「北回博物島」兩天一夜主題遊程體驗。更多展覽資訊請上「文化帶路」網站查詢https://culturetravel.moc.gov.tw/。
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 21 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 1 天前
非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」
娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。民視 ・ 1 天前
普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了 最新詐騙手法曝光
普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 6 小時前
苗栗金條失主找到了！老翁夜宿公園忘帶走
苗栗市貓貍山公園，今（5）早有民眾晨運時發現大量金條與現金紙鈔，初估價值超過五百萬，發現第一時間完全沒有人敢靠近，深怕是詐騙集團新手段。經查失主是一名67歲獨居老翁。除了紙鈔外，還找到7條金條，總價值台視新聞網 ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前
黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 馬來西亞警方扣留6天偵辦
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他今天表示，自己不會逃，會全力協助警方調查。馬來西亞警方今天起扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前