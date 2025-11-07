文化部文化帶路「北回博物島」 橫越臺灣200公里

7條文化主題遊程路線，其中大人的植物課（花蓮），在花蓮，向邦查（阿美族）學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧

文化部以《北回博物島》為主題，登場ITF台北國際旅展，文化部政務次長王時思（中）出席開幕活動

文化部以「文化帶路ON THE WAY」做為識別品牌推動文化觀光，今天（7日）以《北回博物島》為主題，登場ITF臺北國際旅展，推出7條文化主題遊程，邀請旅人重新認識北回歸線，從這條看不見卻深刻影響臺灣命運的軸線，體驗北回歸線廊帶在「季風×洋流×山脈」三重作用力交錯下，蘊藏的複雜地貌與人文記憶。

北回歸線穿越臺灣，從西邊澎湖群島的虎井嶼，到東海岸花蓮的豐濱，短短200公里距離，滋養出臺灣人民面對自然，與自然共生的智慧與韌性、創造力及文化活力。在這條地理線上，沿海的鹹味風水養出蚵與鹽、平原的豐沛水脈灌溉米與糖、山林的嬝繞霧氣孕育木與茶、大海的溫暖洋流帶來大量魚群與海鮮，從族群聚落、農林漁牧、信仰祭儀、傳統工藝、飲食習慣到地景命名，反映北回歸線獨特的風土物產與文化敘事。

文化部表示，北回歸線在全球所穿越的22個國家，多為沙漠、草原與乾熱高原樣貌，唯獨經過臺灣變得濕潤、生動而多元。臺灣是北回歸線上擁有最高海拔山脈的「高山島嶼」，從離島、海岸、平原、丘陵、山地與縱谷，當陽光從北回歸線灑落在島上，這裡的季風環流、黑潮暖流，交融著海拔高度差異呈現的多樣地形變化，凝聚出獨特的氣候特徵與自然景觀，也孕育出深厚的人文風貌與性格，交織出一部名為「臺灣」的自然與文化史。

文化部指出，北回歸線在臺灣不只是地理座標，更是一條自然與人文連鎖關係的地理線，也是一條文化脈絡，「北回博物島」將這條隱形的文化地理軸線，透過田野調查與文化採集，轉化為可感、可行、可思的7條文化主題遊程。每一條路線，都源於田野調查與地方對話，強調從地方知識出發、共創共學，帶領人們走入地方、親身體驗，讓旅程成為一場學習「與土地相處」的走讀。