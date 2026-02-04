文化部書展首辦繪本新秀媒合會 李遠當推銷員

2026台北國際書展進入展期第2天，文化部首度於書展期間舉辦「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，為台灣繪本創作者搭建與出版市場直接對話的平台。文化部長李遠4日特別到場，為30位獲選新秀加油打氣，並期許繪本能加速扮演「讓全世界看見臺灣」的重要文化角色。

文化部今年首度在台北國際書展舉辦「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，不僅為創作者創造與出版實務現場直接交流的機會，也為未來書展尋找下一波台灣繪本暢銷作品。

文化部長李遠4日現身活動現場，親自為入選新秀打氣，祝福創作者都能順利獲得「伯樂」青睞，他還笑稱自己是「超級推銷員」，向出版界喊話：「你們要趕快搶，因為下一屆30位新秀的創作馬上又要出現了。」

李遠表示，上任文化部長後，他發現文化部對文學、漫畫等領域已有相對完整的補助機制，唯獨繪本沒有，而他最大的心願之一，就是將台灣文化內容推向國際，繪本具備文字少、圖像多的特性，最容易被同步翻譯為多國語言並進行國際出版，因此他很快提出一系列從獎勵創作、培力到推廣行銷的繪本，以及推出首屆金繪獎等支持計畫。

針對繪本新秀培育，李遠強調，「重點不是給他錢，而是給他一套課程」。首屆繪本新秀獎勵計畫共吸引920人報名，最終錄取30名，自去年4月起展開為期1年的培育歷程，由6位專業導師陪伴創作，並透過同儕互相學習，除強化創作基礎，也學習編輯、行銷、國際趨勢，並練習如何說出自己的故事、爭取出版機會。

2026台北國際書展第二天，文化部長李遠(右)再度到書展報到，為自己也為愛孫買書。(江昭倫 攝)

李遠也分享成果指出，30位創作者中，已有江易珊的《不行，還不行》正式出版，並於書展現場販售；另有6位創作者已確定與出版社簽約，6位作品正進行簽約洽談中。其中更有1位新秀獲得美國大型出版社青睞，有望在臺灣出版前，率先於美國推出作品。創作新秀黃翊的繪本《貪玩的母雞小白》，其插畫作品也從全球數千件投稿中脫穎而出，入選全球規模最大的童書出版盛會「義大利波隆那兒童書展」所舉辦的「2026年波隆那插畫展」。

此外，第2屆繪本新秀的30位入選者也已誕生，其中包括15位曾獲得或入圍國際獎項的創作者，另有10位曾參與繪本學校課程，顯示整體培育體系逐步成形。

李遠指出，繪本雖然是政府文化政策中較晚起步的領域，但發展速度已遠超過預期，短時間內就完成整套支持體系的建立，就是希望讓繪本加速扮演「讓全世界看見台灣」的角色。李遠：『(原音)在所有的文化創作裡面，繪本是一個比較晚被政府注意到的，可是我們在很短的時間讓它變成是超車，就是我們給予它的那個幫助，遠遠超過其他的文化產業。原因就是我剛剛講到，我多麼希望這個繪本扮演一個，把台灣讓別人看到，讓全世界看到的一個文化產品。』

除參與媒合會外，李遠也不忘繼續逛書展，用行動實踐「一直結帳買書」的承諾。不過，身為作家的他表示，依照往例不會公布個人書單，因為穿梭展場走道，幾乎每家出版社都曾出版過他的作品，為了不讓任何一方為難，「還是一路結帳、買單，報答出版社就好」。最終李遠共購買31本圖書、花了14,488元，愛孫的他也不忘幫孫子挑了1套桌遊、1套有聲書及數本繪本，滿載而歸。(編輯：陳文蔚)