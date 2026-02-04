文化部會戲院代表 目標2029國片排片率兩成

▲文化部長李遠邀請全國戲院代表以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度議題。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 為延續近日國片熱潮，文化部部長李遠邀請全國戲院代表、電影戲劇商業同業公會全國聯合會等，交流後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度的議題。李遠表示，在自主排片計畫下，以疫情前10%排片率為基礎，目標未來3年（2027-2029年）達到20%。

「戲院的排片可以決定電影的生死」，李遠說，他曾為電影人，尤其在中影工作的時代，他從電影題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，幾乎是一條龍處理，所以非常理解國片本身如果不夠好，只是靠補助並沒有辦法實質幫助戲院持續營運，「仍要靠國片製作端的爭氣」。

李遠表示，絕對不是要強迫戲院如何排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有臺灣的文化主權。疫情期間為對電影院進行紓困補助並振興電影產業，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」；自2024年起至今年啟動3年自主排片計畫，以2019年疫情前約10%為基礎，鼓勵3廳以上戲院在3年內國片排片率增至20%，3廳以下（含3廳）每年提升2%，並在第3年排片率至少提升6%。

「政府是有決心的」李遠說，包含他上任後，爭取第2個100億國發基金，延續文策院投資，並且滾動民間資金共同投入；推出「大航海計畫」，從故事開發到製作、行銷，開啟台灣整體電影提升，並走向國際的可能；以及文化幣向下延伸，持續以加碼，促進青少年進場觀看國片，甚至讓文化幣成為另一種「社交模式」。

全國戲院代表包括威秀影城、秀泰影城、國賓影城、in89豪華數位影城、新光影城、喜樂時代影城；獨立戲院光點電影院、誠品電影院、南投戲院等。交流會上，參與電影院代表除了表達對於國片排片率持續以20%為目標的全力支持，也期盼文化部能繼續各項協助，尤其在後疫情時代，面對觀影習慣的大幅改變，電影院同時面臨ESG轉型的壓力等，建議文化部能在數位化、節能、省電等設備投資上提供支持。

此外，業界代表也提出許多維持電影院永續經營的建議，例如可以借鏡日本、香港等國推出「Movie Day」，以特別提供的優惠形成「一起看電影的日子」，常態性刺激並養成消費者將看電影成為日常。針對非都會區獨立戲院則可利用「地方創生樞紐」的特殊性，帶入更多的國片排片及行銷，例如影人場的舉辦等，反而有機會讓無法到都市看電影的長輩與學生，形成國片觀影的習慣。

