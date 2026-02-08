文化部獎勵繪本新秀 推升臺灣前進世界舞台

記者黃朝琴／臺北報導

文化部第2屆「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件結果今（8）日出爐，經專業評審數月審查後，從406件申請作品選出30位獲獎者，文化部長李遠出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，後續將由6位專業導師陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰，期待未來以「繪本國家隊」讓臺灣繪本進入世界舞台，

文化部2024年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，去年產生第1屆30名新秀，同時也啟動第2屆徵件，邀請繪本創作者、兒童文學工作者、出版及外譯推廣等相關領域專家，組成評審小組，就創作理念、主題及內容完整性、創新性、啟發性、趣味性及發展潛力等進行評審。

文化部表示，雖然第2屆申請數量較前屆少，但獲獎勵的30位新秀中，已有15位曾獲得或入圍國際獎項，包含日本插畫大獎、波隆那插畫展、波隆那無字繪本獎、英國WIA世界插畫大獎、美國3×3國際插畫獎等，顯見邁入第2屆新秀，創作潛力無窮，甚至已具國際水準。

今日說明會，7位評審分別分享評審時的觀察，提供30位新秀參考，其中6位評審也繼續轉換身分成為陪伴各5位新秀的導師，展開第1次的小組共學。

文化部長李遠致詞時表示，繪本新秀獎勵最終目的是要組成「繪本國家隊」，他上任後發現從電影、文學、藝術都有相對應補助，唯獨缺少繪本這塊拼圖，因此從繪本新秀、繪本學校、行銷獎勵、金繪奬、下一本書獎勵，逐步開啟繪本支持體系各項計畫。繪本是進入國際市場相對快速的文化內容，中國繪本的大量傾銷，臺灣繪本出版面臨夾殺，一定要急起直追。

李遠說，繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程，臺灣會畫繪本的人很多，除了每年選出30位新秀，文化部也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校各式專業課程，並以線上開放有興趣的創作者參加，以第2屆的獲選者為例，即有10位是曾經參與過繪本學校課程的人。第2屆30位獲選新秀，有26位年齡在40歲以下，顯示臺灣繪本創作者一波一波出來，非常有潛，必須加快速度，提供創作者更多更好發揮機會。

文化部表示，去年首屆獲選30位新秀，經過近1年培力輔導後，已有1位順利出版作品、12位與出版社簽約或正進行簽約，其中1位更獲得美國出版社肯定，作品有望在美國出版；新秀黃翊更以《貪玩的母雞小白》繪本插畫，獲選「2026年波隆那插畫展」。

在第2屆接棒進入培力輔導的同時，文化部今年仍將持續在4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「金繪獎」、「下一本書獎勵」等，建構從創作、出版到推廣行銷的完整支持體系，繼續讓臺灣的好故事被世界看見。

文化部今（8）日舉行第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會，期待期待未來以「繪本國家隊」讓臺灣繪本進入世界舞台。（文化部提供）