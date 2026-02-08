「文化部絕對沒補助《世紀血案》！」李遠怒轟劇組可惡：再次踐踏台灣人

電影《世紀血案》改編自台灣重大滅門懸案「林宅血案」，不過因未取得當事人林義雄家屬授權就逕自拍攝，引起社會強烈爭議與抵制。文化部長李遠今（8）日出席台北國際書展閉幕時對此直言，沒有取得受害者同意不只非常有問題，更痛批同劇組之前的電影「抹黑歷史、踐踏台灣人」，也強調文化部絕對沒有提供輔助金出資。

李遠表示，這其實是一個國族問題，大家都知道美麗島事件、林宅滅門血案到陳文成命案，這些事件對台灣來說是非常悲哀的悲劇，很難想像誰有能力來處理這些東西。從法律層面來講，劇組沒有取得受害者家屬同意，非常有問題。

李遠強調，林宅血案在台灣歷史上，是非常重要的一個滅門血案，不能沒經過同意就隨便再詮釋；並提到背後出資者及同一劇組，過去拍攝的改編319槍擊案電影《幻術》更是抹黑歷史，「非常可惡，不只是不妥而已、而是非常可怕。現在知情是誰投資、誰拍、誰編劇，可惡的不是動機，是怎麼不知道這個血案的重要性？對台灣人來講的重要性？他簡直是踐踏台灣人。」

李遠直言，若真的拍出來，又是再一次的踐踏台灣人，而且藐視、修改我們的歷史。他也澄清，這部片沒有申請輔導金，因此文化部絕對沒有出資。

