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[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

針對民眾黨團昨（9）日召開記者會及外界指出文化部以黑潮計畫補助，涉及圖利立法委員親友一事，文化部澄清，黑潮計畫並未補助過蘇巧純所任職執行長的akaSwap公司，民眾黨所指威如科技所獲補助案，亦非黑潮計畫補助，等於打了烏龍爆料的民眾黨一個耳光。

文化部聲明證實民眾黨搞烏龍：黑潮計畫並未補助過該公司。（圖／翻攝文化部官網）

文化部指出，民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫是「國立臺北藝術大學及太極影音科技股份有限公司」的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於去（2025）年初即結案，並非補助威如公司。

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而民眾黨混淆兩案的手法也遭到文化部打臉，文化部指出，威如科技承辦臺東縣政府今（2026）年2月主辦的「臺東慶元宵」活動，發包單位是國民黨執政的臺東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間及獲補助單位並無關聯。文化部強調，相關疑義建議應向主辦單位及發包單位「臺東縣政府」釐清。

此外，民眾黨所指威如科技是以「臺灣文學音樂XR劇場－東方美人」獲2025年「文化部科技藝術創作發展補助」，相關補助皆有公正透明審查程序，可受公評。

文化部新聞稿來源

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