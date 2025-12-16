文化部與亞洲藝術文獻庫合作啟動第2期臺灣獨立藝術空間檔案計畫

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部自2022年起與亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive, AAA）、臺灣當代文化實驗場（C-LAB）共同合作「臺灣獨立藝術空間檔案計畫」，系統性整理及保存臺灣重要獨立藝術空間的重要文獻，並於AAA官網開放全球研究運用。2025年底三方正式啟動第2期合作，前（14）日首場活動「從建築師的日常出發：生活檔案工作坊」獲得民眾熱情響應；接續將於明（17）日在國立臺北藝術大學美術系舉辦「當代藝術檔案的保存與再詮釋：亞洲藝術文獻庫的方法學」講座，活動免費開放，歡迎相關領域師生與大眾踴躍參與。

講座特邀AAA研究及檔案總監翁子健來臺主講，介紹AAA的核心方法論及其長期在臺灣的研究與建檔經驗，並回顧臺灣當代藝術史研究現況與相關檔案資源。講座將透過實際案例，引導觀眾從檔案「管理者」與「使用者」的不同角度，探討檔案如何延伸至研究、創作與策展實踐。

文化部與AAA、C-LAB合作執行「臺灣獨立藝術空間檔案計畫」，3年來已完成阿普畫廊、新樂園藝術空間、文賢油漆行等6個空間的中英文資料庫，並舉辦13場系列共學講座與工作坊，另於今年4月舉行大型國際論壇及延伸特展，吸引國內外藝文專業人士與民眾熱烈參與。

這項計畫在今年邁入第2期，到2027年將聚焦更多重要藝術空間，策劃多元公共活動，首場於14日由C-LAB與文心藝術基金會合作，在王大閎書軒辦理「從建築師的日常出發」工作坊拉開序幕，因實作主題貼近日常生活，一公布就迅速報名額滿，當日由AAA臺灣檔案員何沐恬與紙質修復師謝以恭共同主持，以建築師王大閎的生活檔案為例，帶領民眾認識居家檔案保存、清潔與基礎數位化方法，並實際操作文件翻拍台等各項工具，協助參與民眾當場完成個人家族照片、檔案的數位化保存。

文化部表示，藝術檔案不僅是研究的重要基礎，更是連結個人記憶、社會經驗與文化發展的關鍵媒介。未來的推廣活動，將持續深化與在地機構、檔案工作者及藝術社群的連結，擴大藝術檔案在公共領域的應用與討論，並透過與國際專業機構與國內實驗性藝術場域的長期合作，將成果推向國際研究與公眾視野。