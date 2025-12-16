文化部與亞洲藝術文獻庫第2期合作啟動 17日辦免費講座

「臺灣獨立藝術空間檔案計畫2025-2027」首場活動〈從建築師的日常出發：生活檔案〉工作坊與文心藝術基金會合作，12月14日在王大閎書軒圓滿辦理完成（C-LAB提供）

12月17日將在國立臺北藝術大學推出〈當代藝術檔案的保存與再詮釋：亞洲藝術文獻庫的方法學〉講座，邀請AAA研究及檔案總監翁子健來臺主講（北藝大美術學院提供）

文化部自2022年起與亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive, AAA）、臺灣當代文化實驗場（C-LAB）共同合作「臺灣獨立藝術空間檔案計畫」，系統性整理及保存臺灣重要獨立藝術空間的重要文獻，並於AAA官網開放全球研究運用。2025年底三方正式啟動第2期合作，日前舉辦首場活動「從建築師的日常出發：生活檔案工作坊」獲得民眾熱情響應；接續將在明天（17日）下午於國立臺北藝術大學美術系舉辦「當代藝術檔案的保存與再詮釋：亞洲藝術文獻庫的方法學」講座，活動免費開放，歡迎相關領域師生與大眾踴躍參與。

主辦單位表示，講座特邀AAA研究及檔案總監翁子健來臺主講，介紹AAA的核心方法論及其長期在臺灣的研究與建檔經驗，並回顧臺灣當代藝術史研究現況與相關檔案資源。講座將透過實際案例，引導觀眾從檔案「管理者」與「使用者」的不同角度，探討檔案如何延伸至研究、創作與策展實踐。

文化部與AAA、C-LAB合作執行「臺灣獨立藝術空間檔案計畫」3年來已完成阿普畫廊、新樂園藝術空間、文賢油漆行等6個空間的中英文資料庫，並舉辦13場系列共學講座與工作坊，另於今年4月舉行大型國際論壇及延伸特展，吸引國內外藝文專業人士與民眾熱烈參與。

文化部表示，未來的推廣活動，將持續深化與在地機構、檔案工作者及藝術社群的連結，擴大藝術檔案在公共領域的應用與討論，並透過與國際專業機構與國內實驗性藝術場域的長期合作，將成果推向國際研究與公眾視野。