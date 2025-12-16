文化部與運動部「遠洋合作」實踐「部部都是文化部、人人都是體育人」政策目標

文化部長李遠與運動部長李洋，為拓展跨部會合作關係，之前曾進行雙部會首長合作會面，可說是「好的開始」，民眾與社會各界也有所期待及支持。李遠部長表示，行政院長卓榮泰提出未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」，而文化部在運動部於今年九月九日成立一個月後，就迅速展開與運動部的合作，可說是實踐行政院整體政策的關鍵一步。

李遠認為，推動文化建設一定要進行跨部會以及和地方共同合作，期能讓文化產業的發展更壯大。文化部表示，文化部長李遠與運動部長李洋的跨部會合作，未來可進行的合作還有很大發揮空間，例如加強臺灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等的合作，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」合作共同走向國際目標。臺灣有很多優秀的漫畫人才，屢獲國際漫畫大獎肯定；而體育界也是人才濟濟，在國際重要體育賽事包括奧運、亞運等，也有很多臺灣優秀選手獲得金、銀、銅牌為國爭光，例如運動部長李洋連續兩屆奪得奧運羽球男雙金牌，「舉重女神」郭婞淳於東京奧運勇奪女子舉重59公斤級金牌等，這些獲得國際重要運動賽會獎牌的體育選手奮鬥故事，也是漫畫家以漫畫呈現的很好的題材，對推展體育運動及擴大閱讀人口與出版業壯大，具有多重效益，對於閱讀年齡層廣大的漫畫讀者也會受歡迎，因此推動文化建設與擴增體育運動人口可以相輔相成，並收事半功倍、共榮共好之效，創造政府、業者、民眾三贏局面。

運動部長李洋也指出，除了期盼建立跨部會合作機制，讓運動部、文化部保持更緊密的合作，更是因為看見文化幣成功的經驗，希望藉由跨部會交流，提供運動部發行動滋券更進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，期望讓更多民眾有機會參與動態的運動及藝術文化欣賞活動，實踐「部部都是文化部、人人都是體育人」的政策目標，民眾也希望運動部與文化部今後還有更多的合作與規劃，不僅能造福民眾與社會，對於青少年也提供更多的福利措施。

圖說：文化部長李遠（右）與運動部長李洋（左）開啟「遠洋合作」，兩部會共同齊心為民眾謀福祉、為文化產業與運動人口擴增而努力，期達到「部部都是文化部，人人都是體育人」的政策目標。