文化部與運動部「遠洋」合作

文化部長李遠與運動部長李洋，為拓展跨部會合作關係，之前曾進行雙部會首長合作會面，可說是「好的開始」，民眾與社會各界也有所期待及支持。李遠部長表示，行政院長卓榮泰提出未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」，而文化部在運動部於今年九月九日成立一個月後，就迅速展開與運動部的合作，可說是實踐行政院整體政策的關鍵一步。

李遠認為，推動文化建設一定要進行跨部會以及和地方共同合作。文化部表示，文化部長李遠與運動部長李洋的跨部會合作，未來還有很大發揮空間，例如加強臺灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等的合作，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」合作共同走向國際目標。

運動部長李洋也指出，除了期盼建立跨部會合作機制，讓運動部、文化部保持更緊密的合作，更是因為看見文化幣成功的經驗，希望藉由跨部會交流，提供運動部發行動滋券更進化的機會。