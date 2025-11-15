文化部表揚全國績優文化志工 感謝志工共築臺灣文化風景

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立彰化生活美學館主辦「第32屆全國績優文化志工表揚典禮」，14日在公務人力發展中心福華國際文教會館舉行。今（114）年共有10位金質獎、20位銀質獎、50位銅質獎及5組團隊獎獲得表揚，文化部政務次長李靜慧、評審委員柴松林、王怡文、林聯章、陳訓祥等出席，見證文化志工多年來的辛勤付出與無私奉獻。

文化部表揚全國績優文化志工 感謝志工共築臺灣文化風景

文化部政務次長李靜慧特別感謝文化志工的熱情付出，讓文化場域、博物館及展間，不只是一場展覽，而是能夠走進大眾，成為被理解、被感動的生活經驗。今年花蓮光復鄉的志工，被稱為鏟子超人，代表志工不只是志工，更是像超人一樣的存在，雖然場景不太一樣，但是勇於付出的精神與文化志工是一致的。李靜慧強調，未來文化部會和所有館所共同努力，從志工培訓、安全制度設計、展場知識增能等，做更細緻更好的規劃，讓文化志工不只是幫手，更是AI不可取代的溫暖力量。

廣告 廣告

文化部表揚全國績優文化志工 感謝志工共築臺灣文化風景

評審委員會主席柴松林表示，文化志工表揚是不同單位共同努力的成果，例如政府決策機構、志工運用單位，以及願意提升文化水準的群眾，而做志工的意義，除了增進個人知識，也是因為感受社會有許多需要幫助、值得貢獻的地方。今天在座獲獎者只是一小部分，志工是幾千人、幾萬人，志工沒有期望得到獎勵，所以透過表揚活動，向志工們說聲「感謝」。

金質獎得獎者國立臺灣史前文化博物館志工曾世聰，從籌備處試營運期間即投身服務，與館共同成長，以自身文化資產的專長，熱忱導覽，近年擔任志工團幹部和團長，以「真、善、美」服務準則，帶領夥伴展現文化志工的無私精神與社會關懷。另一位榮獲金質獎的王彗鐘，服務於國立故宮博物院南院，積極學習勇於挑戰，曾擔任南院第1屆導覽組長，現在是第1屆南院故事團長，帶領主題親子導覽，以誠信與正確知識服務大眾、真誠態度面對提問，展現服務的溫度與專業。

銀質獎得主簡照櫻，在國立臺灣工藝研究發展中心服務獲得推崇，她全力配合排班支援人力，只要中心有開館常常會看到她的身影，在展場值勤時親切問候、耐心指引，並樂於分享藍染、竹藝等工藝知識，以身體力行詮釋志工服務的真諦。

銅質獎得主雲林縣政府文化觀光處曾淑芬，投身服務超過32年，婚後攜手先生邱正坤攜手投入文化志工服務。這次夫妻2人雙雙獲得推薦並獲獎，除了個人熱忱服務獲得肯定之外，他們在服務崗位上互相扶持，兼顧家庭和志工服務，更以身作則影響家人，讓孩子在父母的榜樣中理解「服務的價值」。他們的故事展現了文化志工不只是個人奉獻，更能成為家庭合力守護文化的見證。

志工團隊獎共有5個團隊獲獎，國立傳統藝術中心所屬「宜蘭園區傳藝志工團」成立22年，長期深入校園推廣傳統藝術帶領孩子體驗捏麵人、沙包等文化活動，即使疫情期間服務仍不中斷。團隊同時積極進行園區導覽，落實「以客為尊」精神，用行動守護與推廣，讓傳統藝術代代相傳。

本屆典禮特別邀請曾榮獲中山文藝獎及國家文藝特別獎的書畫名家蘇峰男題字，字體蒼勁有力，為典禮增添莊重氛圍。團隊獎獎座則由曾獲第64屆葛萊美獎最佳專輯包裝設計獎的設計師李政翰操刀，以水晶材質打造「志心如泉，滋養文化之樹」意象，象徵志工持續為文化注入生命力。

國立彰化生活美學館表示，全國績優文化志工表揚典禮32年來見證了無數動人的故事，感謝每一位志工將熱忱化為行動，讓臺灣的文化風景更加厚實燦爛。