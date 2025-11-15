文化部表揚全國績優文化志工 感謝無私奉獻

文化部政務次長李靜慧（右五）致贈全國績優文化志工「團體獎」予國史館臺灣文獻館志工隊。

文化部所屬國立彰化生活美學館主辦一一四年「第卅二屆全國績優文化志工表揚典禮」，日昨於北市公務人力發展中心福華文教會館舉行。今年獲表揚者包括十位金質獎、二十位銀質獎、五十位銅質獎及五組團隊，文化部政務次長李靜慧、評審委員柴松林、陳訓祥、王怡文、林聯章等人出席，見證文化志工多年來的辛勤付出與無私奉獻。

李靜慧政次特別感謝文化志工的熱情付出，她提到今年花蓮光復鄉協助災區復原的志工，被稱為「鏟子超人」，代表志工不只是志工，更是像超人一樣的存在，雖然場景不太一樣，但是勇於付出的精神與文化志工是一致的。李靜慧強調，未來文化部會和所有館所共同努力，從志工培訓、安全制度設計、展場知識增能等，做更細緻更好的規劃，讓文化志工不只是幫手，更是AI不可取代的溫暖力量。

評審委員會主席柴松林表示，做志工的意義，除了增進個人知識，也是因為感受社會有許多需要幫助、值得貢獻的地方。獲表揚的志工只是一小部分，志工是幾千人、幾萬人，志工沒有期望得到獎勵，所以透過表揚活動，向志工們說聲「感謝」。

金質獎得獎者國立臺灣史前文化博物館志工曾世聰，以自身文化資產的專長熱忱導覽，近年擔任志工團幹部和團長，以「真、善、美」服務準則，帶領夥伴展現文化志工的無私精神與社會關懷。另一位榮獲金質獎的王彗鐘，服務於國立故宮博物院南院，積極學習勇於挑戰，曾擔任南院第一屆導覽組長，現任第一屆南院故事團長，帶領主題親子導覽，以誠信與正確知識服務大眾、真誠態度面對提問，展現服務的溫度與專業。

銀質獎得主簡照櫻，在國立臺灣工藝研究發展中心服務獲得推崇，她全力配合排班支援人力，只要中心有開館常常會看到她的身影，在展場值勤時親切問候、耐心指引，並樂於分享藍染、竹藝等工藝知識，以身體力行詮釋志工服務的真諦。

銅質獎得主雲林縣政府文化觀光處曾淑芬，投身服務超過卅二年，婚後攜手先生邱正坤投入文化志工服務。這次夫妻二人雙雙獲獎，除了個人熱忱服務獲得肯定，他們在服務崗位上互相扶持，兼顧家庭和志工服務，更以身作則影響家人，讓孩子在父母的榜樣中理解「服務的價值」。他們的故事展現了文化志工不只是個人奉獻，更能成為家庭合力守護文化的見證。

志工團隊獎共有五組團隊獲表揚，獲獎的國立傳統藝術中心所屬「宜蘭園區傳藝志工團」成立廿二年，長期深入校園推廣傳統藝術，即使疫情期間服務仍不中斷。宜蘭園區導覽團隊落實「以客為尊」精神，用行動守護與推廣文化工作，讓傳統藝術代代相傳。