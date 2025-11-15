文化部表揚績優文化志工

文化部政務次長李靜慧（左四）致贈一一四年全國績優文化志工「團體獎」予國立傳統藝術中心宜蘭園區傳藝志工團。

文化部所屬國立彰化生活美學館主辦一一四年「第卅二屆全國績優文化志工表揚典禮」，日昨於北市福華文教會館舉行。今年獲表揚者包括十位金質獎、二十位銀質獎、五十位銅質獎及五組團隊，文化部政務次長李靜慧、評審委員柴松林、陳訓祥、王怡文、林聯章等人出席，見證文化志工多年來的辛勤付出與無私奉獻。

李靜慧政次特別感謝文化志工的熱情付出，她提到今年花蓮光復鄉協助災區復原的志工，被稱為「鏟子超人」，代表志工不只是志工，更是像超人一樣的存在，雖然場景不太一樣，但是勇於付出的精神與文化志工是一致的。

李靜慧強調，未來文化部會和所有館所共同努力，從志工培訓、安全制度設計、展場知識增能等，做更細緻更好的規劃，讓文化志工不只是幫手，更是AI不可取代的溫暖力量。

志工團隊獎共有五組團隊獲表揚，獲獎的國立傳統藝術中心所屬「宜蘭園區傳藝志工團」成立廿二年，長期深入校園推廣傳統藝術，即使疫情期間服務仍不中斷。宜蘭園區導覽團隊落實「以客為尊」精神，用行動守護與推廣文化工作，讓傳統藝術代代相傳。