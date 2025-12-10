即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

南韓電子入境卡今年（2025）2月起將台灣標示成「中國台灣」，外交部昨（9）日也聲明會重新檢視與南韓的關係外，並將研擬可行的因應方案，而綠委王定宇更主張「採取更強烈的因應措施」；由於台灣不少人是韓星的粉絲，也讓外界關心文化部是否會做一些禁止韓星及文化的動作，對此，文化部長李遠今（10）日也回應了！

李遠今日受訪表示，就文化部立場來講，我覺得台灣跟韓國之間的文化上的交流比過去多很多，像文策院才剛剛跟韓國的最大的集團簽約一起拍以台灣為主的影視作品。

同時，李遠指出，在文學方面也看到大量台灣文學作品取代中國的文學作品，並翻譯成韓文，所以韓國人對台灣的興趣這兩年非常的高，韓國人也非常能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國。

因此李遠強調，就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化走出去產生文化外交，相信很多國家都非常清楚，台灣的文化跟中國的文化的差別，而文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做出有它的主體性，有它的特色去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。

原文出處：快新聞／文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了

