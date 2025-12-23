文化部訂6/5為工藝節 標誌台灣工藝邁入新時代

（中央社記者王寶兒台北23日電）集結台灣工藝獎、台灣綠工藝認證及國家工藝成就獎，2025台灣工藝頒獎典禮今天舉行，文化部政務次長王時思預告，自2026年起每年6月5日都是「工藝節」，代表台灣工藝走向下個時代。

6月5日除是國際為呼應環境循環永續議題所訂定的「世界環境日」，同時也是台灣工藝先賢顏水龍的生日。顏水龍畢生致力於台灣工藝教育與文化美學的推動，為後世的工藝發展奠定堅實基礎，文化部今年依「紀念日及節日實施條例」辦理，將6月5日訂為工藝節。

王時思今天在典禮致詞表示，工藝是文化組成重要一環，特殊之處在於它與人們在地社會的生活連結，因此文化部設立工藝節，讓台灣為自身工藝感到驕傲，從今天台灣工藝獎頒獎，也能從個人工藝傳承經典看見未來工藝。

國家工藝成就獎今天頒予陶瓷藝師許朝宗；台灣綠工藝認證入選作品有58件；台灣工藝獎則頒發53件「創作獎」作品及2件「協作獎」案例，其中「創作獎」又可分工藝美術組及工藝設計組。

創作獎工藝美術組一等獎為紅琉璃有限公司的作品「山岳琉韻」，他們以台灣百岳為靈感，展現高超琉璃燒製技法。紅琉璃有限公司表示，紅琉璃傳承3代玻璃工藝，未來將持續培育新一代琉璃人才，期盼台灣工藝持續發展，讓工藝技藝在國際舞台上持續發光發熱。

藝師謝承達則以作品「方圓之間」獲得創作獎工藝設計組一等獎，謝承達說，「方圓之間」源自長期對設計與藝術產業的觀察，透過皮革材料與數位製造工法，探索東方文化中「方圓」所蘊含的世界觀與處世哲學，並嘗試在工業與工藝、科技與藝術、理性與感性之間建立對話。（編輯：李亨山）1141223