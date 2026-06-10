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文化部證實民眾黨烏龍爆料 蘇巧慧：從未攻擊對手、持續提出市政願景 159

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新北報導

新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧今（10）日出席新北市中藥商業同業公會80周年慶活動，針對近日與國民黨新北市長參選人李四川之間的選戰攻防，蘇巧慧受訪強調，自己與團隊從未對對手進行攻擊，將持續以政策願景爭取市民支持。

蘇巧慧表示，很高興能參加新北市中藥商業同業公會80周年慶活動，並感謝公會長期以來對中醫藥發展的投入，過去10年來，她與中藥商公會、中醫師公會保持密切合作，共同推動《中醫藥發展法》、中醫藥振興計畫，目前也持續推動設置國家級中醫藥研究院，希望讓更多民眾受惠於中醫藥發展成果。

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對於李四川日前針對「三重」台語發音爭議，呼籲不要打負面選戰，蘇巧慧表示，自己始終以正面願景的態度投入選舉，「我和我的團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊」。她未來仍將持續保持正面與希望的態度，朝更好的新北市努力。

針對國民黨新北市議員江怡臻確定不再競選連任，外界關注是否可能轉戰立委選舉？蘇巧慧則表示，每個人、每個陣營都有自己的節奏，「我們都尊重」。她說，距離投票日剩下171天，團隊將把握每一天時間，持續走遍新北29個行政區，接觸更多不同族群與鄉親，向市民說明她與新北隊已經準備好迎接新時代的新北市。

此外，針對近期遭民眾黨烏龍指控，蘇巧慧表示，自參選新北市長以來，她與團隊從未召開記者會或發布新聞稿攻擊對手，但每當對手出現重大爭議時，對手陣營卻以記者會方式攻擊她的家人。

蘇巧慧指出，民眾黨日前記者會內容屬於「烏龍爆料」，文化部已說明「黑潮計畫」並未補助其妹妹蘇巧純擔任執行長的akaSwap公司。她也重申，外界提及的威如公司僅是技術平台提供者，並非妹妹任職公司，也非其母公司。

蘇巧慧表示，她持續與議員及團隊討論市政議題、提出各項政見，就是希望選舉能夠回到檢視候選人特質、理念與城市願景的本質，讓市民評斷誰才是最適合帶領新北邁向下一個時代的市長人選。

照片來源：蘇巧慧團隊

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