文化部辦理文化體驗藝術入校實地觀課交流活動 深入教學現場 培育教學藝術家專業能量

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部持續推動「文化體驗藝術入校」計畫，透過支持藝文單位進入校園，將多元藝術形式轉化為貼近教學現場的學習體驗，培育兼具藝術與教育專業的教學藝術家。為深化藝文單位對校園教學現場的理解，昨（22）日於高雄市新上國小辦理「藝文單位實地觀課交流活動」，邀集藝文及教育工作者齊聚校園，透過實地觀課與議課交流，促進跨團隊、跨領域的多元對話。

文化部辦理文化體驗藝術入校實地觀課交流活動 深入教學現場 培育教學藝術家專業能量

藝術入校計畫推動至今已邁入第8年，累積超過400組藝文單位參與，深入全國3,754所學校，參與學生人數逾16萬人次，持續擴大影響力。文化部藝術發展司副司長黃宏文昨到場參與全程活動，肯定教學藝術家長期投入文化體驗教育的努力，並以日劇《舞伎家的料理人》為例指出，劇中兩位女主角對傳統文化的喜愛，源自童年時期的共同體驗，正如本計畫以藝術家入校的體驗課程，引導學生接觸多元藝術文化，培養感受力，讓藝術文化自然融入日常生活。

廣告 廣告

文化部辦理文化體驗藝術入校實地觀課交流活動 深入教學現場 培育教學藝術家專業能量

本次活動特別邀請長期投入藝術教育的「財團法人擊樂文教基金會」進行課程示範。擊樂文教基金會結合多年演出與教學經驗，發展出可因應不同教學情境的體驗課程。本次「擊樂探險隊」教學內容結合音樂會賞析與樂器體驗，搭配學生熟悉的動畫與音樂曲目，多樣的打擊樂器輪番登場，現場氣氛熱絡，學生踴躍互動，也讓藝文單位得以近距離觀摩不同形式的課堂互動與教學操作。

除教學示範外，活動也安排課後交流，邀請藝文單位、學校代表及專家學者一起參與，從創新教學、學習動機與班級經營等不同角度交流討論。與會者分享各自入校教學遭遇的挑戰，透過彼此分享與討論，激盪出許多教學創意的火花。活動中，藝文團隊無私分享課程設計及入校經驗，對持續推動體驗教育更具信心。

文化部表示，未來將持續推動文化體驗教育，支持藝文團隊走進校園，培育具多元專業能力的教學藝術家，讓藝術成為學校生活中的一部分。文化部也說明，115年文化體驗教育計畫已啟動補助申請徵件，自即日起至2月2日止受理提案，歡迎各領域藝文團隊提出入校教學計畫，相關資訊可至文化部補助資訊網查詢