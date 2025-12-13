文化部長帶路 在山海之間漫步百大文化基地 聆聽黑潮下的臺灣文化之聲 李遠：將啟動災後文化重建

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部長李遠（13）日前往花蓮縣，走訪位在太魯閣山腳下的「練習曲書店」，以及七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」兩處百大文化基地，一山一海，讓大眾看見臺灣土地上教育陪伴、閱讀土地與族群，以及海洋資源的永續故事。李遠表示，期盼藉由百大文化基地及陸續開始啟動的文化活動，為災後的花蓮進行「文化重建」，今天他的到來就是一個起點。

太魯閣山腳下的練習曲書店由棒球教練胡文偉成立，30年前，臺南人的他因為當兵來到花蓮，就開始離不開花蓮的人生。2015年在海堤邊遇見投球的孩子，成為他在新城國小重新成立棒球隊的起點，而為了陪伴這些孩子成長，他在2017年進一步成立了一間雖然名為書店但不賣書的「練習曲書店」。胡文偉說，自己也歷經一個缺乏陪伴的童年，長大後的他，很愛交朋友，成立「書店」是透過手寫的借書冊，讓書成為交流的工具；書店空間則成為像家一樣，讓孩子們一起吃飯、練球、寫作業及陪伴彼此的地方；特別以「本壘板」為意象設計的LOGO，象徵著打出一支漂亮的Home Run，起點和終點都是溫暖的家。

胡文偉說，從練習曲書店的陪伴青少年開始，他透過「交換店長」，以打工換宿的方式，讓更多人一起投入陪伴的工作。練習曲書店成立後，他又逐步地自己徒手改造廢棄的幼兒園，成為孩子們學習、住宿，也是社區交流中心的新晨共學基地；也將舊臺電大樓改造成擁有阿美族廚師提供山海套餐、精選地方選品販售的山海百貨等據點。練習曲書店已經成為一個集結教育社福、藝文歷史、街區商業、社區營造的文化基地，10年的時間除了已陪伴上百位的孩子們成長，藉由商業的支撐，也期盼提供在地更多的工作機會，讓更多的人能留在新城。

在新晨共學基地參觀孩子們學習與住宿空間時，有多年影視音實驗學校校長經驗的李遠忍不住建議，完備的空間其實很適合成為實驗教育的場域，雖然初期可能資源還無法到位，但可以透過3天2夜或短期的營隊，讓都市的孩子來到此認識、學習山海，「我可以來幫忙教課」。在新城國小棒球練習場看孩子們練習後，孩子們熱情的跟李遠大喊「部長再見」，李遠也感性回應，「我一定會再回來的」。胡文偉看著李遠與孩子們的互動後說，「就是這樣我才會一直留下來」，因為陪伴開啟了他覺得人生很有意義的事，而從這些事情中找到的興趣，讓他可以做一輩子。

第二站是位在七星潭海邊的洄遊吧食魚體驗館，由一群喜歡海洋同時也深感漁業文化出現斷層的花蓮在地青年，於2016年成立的「洄遊吧FISH BAR」，以「食魚教育」及「海洋永續」為核心，成為百大文化基地中唯一推廣食魚文化的據點。洄遊吧創辦人黃紋綺的母親家族世代在七星潭經營定置漁業，她與團隊接手原來作為遊客中心的場域成為洄遊吧食魚體驗館後，創新的設計整套可以讓個人、團體，甚至國際觀光客都能體驗的認識食魚活動。

從藉由「食魚學習」卡牌，分辨養殖、東岸、西岸、當季食用魚種，到實際動手「摸魚」分辨鰹魚的種類，接著則以場域闖關的方式，透過場域內的大圖、實際走到戶外接近海洋、走進餐廳，分辨魚種、認識漁法，以及學習選擇好時機做魚料理，最後則可以選購各種魚製品，包含魚鬆、鰹魚棒、鰹魚琴酒等，帶著食用魚一起回家。黃紋綺說，身為臺灣人真的非常幸運，臺灣擁有非常多種的食用魚種，不同的季節都有魚可以吃，洄遊吧推廣食魚教育的理念是希望讓所有臺灣人有機會可以吃到更多食用魚種，而不是只有「黑鮪魚」。

大學念生物系的李遠認真地從卡牌到摸魚，直至闖關遊戲一路完整體驗，原本信心滿滿的他在以卡牌及動手摸魚分辨魚種時也陷入猶豫，甚至忍不住驚呼「我全都白學了」，他說，大學雖然學生物，但是當年認識的都是泡在福馬林裡的動物，洄遊吧讓他能動手「摸魚」，藉由鰭、斑點、花紋等分辨不同鰹魚的種類，實際上了一堂遲來的生物課。他也不忘搞笑詢問，正鰹、巴鰹、扁花鰹、圓花鰹等4種鰹魚，哪種最適合做生魚片，答案是身上與三點蟹一樣擁有3個點的「巴鰹」。最後黃紋綺邀請李遠從36種食用魚明信片選擇1張簽名時，李遠特別選了飛魚，他說，「因為所有的魚只有飛魚會飛」。

李遠說，今天到花蓮除了參加花蓮文創園區的繪本館開幕，他也趁此走訪2個百大文化基地，花蓮在經歷光復鄉受馬太鞍堰塞湖溢流重創後，文化部非常希望扮演災後重建的角色。李遠強調，災後重建不僅限於硬體，而是「文化的重建」，今天他來到花蓮就是一個起點，期盼透過文化基地及許多的文化活動，重建花蓮及光復鄉的觀光，「我們已經開始進行」。2個文化基地的發展，也讓他非常感動，真正實踐從點至線到面，與基地四周的文化、教育等連結，並透過商業得以生存，「文化部一定會繼續支持百大文化基地的發展」。