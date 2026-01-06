文化部長帶路 搭百年鐵道體驗高雄城市紋理

文化部去年辦理百大文化基地計畫，在全國各縣市共徵選出一百一十處基地，為持續深化大眾對文化基地的認識，文化部長李遠五日在高市府文化局副局長簡嘉論陪同下，前往走訪「舊打狗驛故事館」與「三餘書店」兩處位處高雄市的百大文化基地。李遠表示，坐落高雄港濱的舊打狗驛故事館，是高雄一路從打狗走向繁盛港都的重要命脈；三餘書店則因位於高雄車站遷建而興起的大港埔，成為帶領旅人閱讀城市紋理的起站，同樣位於港埠百年交通要道上兩個基地，正是走讀一方水土與港都文化的絕佳之處。(見圖)

文化局今(六)日說明，打狗驛是高雄最早的火車站，後來更名為高雄港站，曾是全臺灣規模最大的貨運火車站與南臺灣貨運樞紐商貿往來重要據點；「哈瑪星」的崛起、高雄港都的繁榮都與這座車站息息相關，更推動了南臺灣大步邁入現代化、工業化時代的關鍵齒輪。隨著汽車運輸崛起，高雄港站於二○○八年廢止，隔兩年後由文化局認養營運，當時在眾多關心鐵道文化保存的民間團體及有志之士奔走下，這座見證高雄發展歷程的車站不僅被保留下來，更在日後不斷充實展示與體驗內容，隨著舊站房故事館的完善，站體與周邊原有的站場、設施也陸續被修繕，並整合打造為哈瑪星鐵道文化園區，成為國內第一處常態營運的鐵道館舍及鐵道車輛「動態保存」實踐基地。

舊打狗驛故事館長古庭維提到，故事館的位置不只是串連如哈瑪星等各式各樣文化部支持的「再造歷史現場」成果，也包含許多商業空間、文化場域，「互相的詮釋與演繹，帶來非常精彩的旅遊面貌」。故事館內除了維持原來車站陳設，古庭維說，我們一直希望是用動態保存，不論物件大小，都要讓它動起來，因此觀眾除了可以體驗以鉛字活版印刷製作紀念票，使用軋日機為硬卡車票打上日期；也可以參與導覽、蒸汽火車鳴笛、親子說故事、手作體驗，以及走讀導覽與講座等多元活動。走到環繞著故事館的哈瑪星鐵道文化園區，更可以搭乘行駛於志工投入打造的「手做鐵道」上的哈瑪星號，體驗自初代打狗驛月台復駛發車的感動，並抵達修復完成的「北號誌樓」，有機會可以體驗控制鐵道動態復駛區域的軌道。

李遠完整體驗各項動態保存的內容，他指出，舊打狗驛故事館是他最想要的一個文化基地樣貌之一，從一個點到整個鐵道的文化，連結港口興衰，一直到駁二特區，具體回應當時選擇文化基地時，不僅是考慮基地本身，更在意的是影響力及歷史、文化深度，期盼未來能再繼續擴大成為更大的園區，並促進觀光的發展。

第二站來到成立於二○一三年的三餘書店，創辦人暨負責人鍾尚樺與其他共同創辦人有感於臺灣整體出版產值下滑，作為書店重要的是如何在這樣的局勢中生存，所以三餘書店將提供體驗、多元、擁抱科技、關注地方、個性化服務，作為他們開書店的五個重要元素，也實踐「書店不僅有書店」的理念；在體驗上，鍾尚樺說三餘書店強調提供「氛圍環境」，店內三層樓及地下室有展覽、書展，也融入許多最新科技，希望讓大家覺得「讀書很有趣」。「甚至連員工都要覺得在書店工作很好玩」，因為只有讓賣書成為一件好玩的事情，才會吸引更多人想來買書」。

除了讓書店有趣，三餘書店也秉持著「賣書不打折」的理念，而能讓讀者願意付出原價購書，靠的不是濫情地講賣書很辛苦等話，而是讓大家理解三餘積極投入公益，例如辦理黑暗聲音劇場、學童伴讀、校園讀劇等，「買書的每一分錢都將回到社會中」。除了經營實體書店門市，三餘也隨著時代的脈動，發行地方刊物、製作電子報、錄製PODCAST節目，甚至跨足影視，包含《聽海湧》、《南方時光》、《雲在兩千米》等。

李遠特別關心文化幣在獨立書店的使用情況，鍾尚樺說，文化幣為書店創造了一年約四十至五十萬元的收入，約佔整體業績的20%，對於某些獨立書店來說，利潤已經足夠付房租了；他也笑說，生意最好的時間點就是文化幣使用截止日的十二月卅一日，以及開始領用的一月一日，「過年過得很開心」，他也為此將跨年的營業時間延長到晚上十二時。鍾尚樺說，許多的孩子確實因為文化幣以後，開始嘗試接觸平常較少閱讀的書籍，文化幣搭配上獨立書店加碼，常常讓孩子花一個多小時在書店裡挑書。「文化幣不是為了賺錢」，鍾尚樺認為，重點是讓孩子們能在書店裡留多久，留的越久、印象越深，他將來長大後賺了錢，「他還是會走進書店」。

李遠也以作家的身份建議，可以直接請作家擔任店長，這樣也能幫助作家更了解讀者喜歡購買的書籍類型，同時也能在書店辦理簽書會、座談等。李遠強調，他認為文化應該是一個全民共享、共創，而且是從一個最在地的角度來看文化，再加以延伸，就會找到整個臺灣的文化價值。