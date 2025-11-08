文化部長李遠帶路宜蘭文化基地 最感動是「這群回來堅持十年的青年」
文化部長李遠今天(8日)親自走訪宜蘭五個入選文化部「百大文化基地」據點，從一早的「來宜蘭迺菜市場」出發，沿途串連大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村與「小鎮職人－藝驛頭城」。李遠說，最感動的是看到「30、40歲這群為自己感到驕傲的在地青年返鄉，且堅持了十年！」他強調，「這非常符合我們心中對百大文化基地的想像，我們沒有後悔選擇他們。」
文化部長李遠8日以「帶路人」身分，一日走遍宜蘭五處百大文化基地，從早到晚體驗地方文化的活力。
一早八點多，他首站來到宜蘭市南北館市場，由「少年阿公」方子維帶路，從百年老攤南興街草仔粿開始，一路逛到紅茶豆漿、公平號春捲皮與蘭陽糕餅舖，從老味道到創新香氣交錯，李遠邊吃邊笑說：「這味道讓人想起阿公帶孫子的感覺，眼淚快要流下來了。」
方子維分享，「少年阿公」的名稱源於他小時候跟著阿公逛市場，嚐到那口草仔粿的回憶，於是在11年前創立「來宜蘭迺菜市場」，以「市場學校」概念傳承文化，帶著團隊透過導覽、Podcast與文化記憶庫，把市場故事與技藝永久保存，也將台灣市場文化帶到國際，榮獲義大利「世界農業旅遊獎」，並與「串世代國際藝象協會」合作串聯世界市場組織。
由於正逢非洲豬瘟解禁首日，李遠還特地繞到豬肉攤關心販售情形，他鼓勵大家多支持台灣豬，笑說能在首個週末吃到香腸、控肉與平安粥，非常開心。
隨後他前往「二結王公廟」，參與居民自發舉辦的「千人泥塑王公大神像」活動，見證信仰與社區的凝聚力。
午後，李遠造訪「利澤國際偶戲藝術村」，由老穀倉活化改建，是全台首座以當代偶戲為核心的藝術園區，與無獨有偶工作室劇團合作，串聯在地與國際創作能量。李遠還親自體驗偶戲操作，童心未泯。接著到蘇澳「白米木屐村」，看見傳統工藝與文化觀光結合的成果。
傍晚，李遠抵達「小鎮職人－藝驛頭城」，在夕陽灑落的老屋「金魚厝邊」裡，聽創辦人彭仁鴻講述如何並以10年「頭城老街文化藝術季」串聯職人、居民與外國藝術家，打造共榮的文化小鎮。
李遠受訪時說，來宜蘭很短時間內，跑遍入選文化部「百大文化基地」五個據點，發現當初評選出來的「真的是百花齊放」，感觸良多。李遠：『(原音)最感動就是差不多30幾到40幾歲這群年輕人，大概是整個時代的改變之後，他們全部回來，而且堅持了蠻久，堅持了10年以上，他們真的是蠻認同這樣的工作，他們也帶回其他很多年輕人，然後幾乎可以看到他們對台灣自己覺得比較驕傲的東西，可以堅持做下去。』
李遠強調，這些據點每一個都深入在地，非常符合他心中對「百大文化基地」的想像，「我們沒有後悔選擇了他們。」(編輯：沈鎮江)
