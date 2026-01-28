文化部長李遠帶路 以台中文化基地為起點 中市府持續豐富在地樣貌
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部於114年辦理「第一屆百大文化基地」徵選計畫，台中市共有6個基地從1,026件評選案中脫穎而出。文化部長李遠今（28）日率領文化部團隊到台中市訪視辦理成果，在市府文化局副局長施純福陪同下，走訪富興工廠1962、中央書局等基地。李部長對於台中市各基地展現出鮮明的地方特色與自主能量印象非常深刻，並肯定台中市在文化基地推動上兼容體現產業轉型、城市記憶與民眾參與的多元樣貌。
文化部長李遠表示，文化的生根和推廣，需要中央與地方政府、民間單位攜手合作，台中市六大文化基地涵蓋多元類別，是感受台中歷史文化的重要場域，尤其台中舊城區文化基地最大的特色就是「與歷史連結」，希望未來從文化基地出發，連結文化部相關機構，進一步擴展成為「文化園區」，支持地方文化永續發展。
施副局長指出，台中市獲選的六大文化基地包括中央書局、月眉糖廠糖業文化路徑文化基地、北屯新村－台中市眷村文物館、富興工廠1962、台中市霧峰區桐林社區發展協會及霧峰林家宮保第園區，各基地不但歷史底蘊深厚，更透過多元化的經營模式，展現台中豐富的文化樣貌。
施副局長進一步説明，市長盧秀燕上任以來，在公私協力之下推動完成多項大型文化建設，包括去年許良宇圖書館和溪東圖書館開館營運，台中綠美圖自試營運和開幕至今累計已突破70萬人次造訪，明年還有羅布森圖書館、安藤忠雄童書之森和小豬藝文基地即將落成。施副局長也特別代表盧市長致贈2026中台灣燈會「姆明（MOOMIN）小提燈」，歡迎李部長和文化部同仁趁新春再訪台中，感受幸福文化城市的魅力。
文化局補充，為了發揮各文化基地跨域串聯的功能，文化局選定台中市纖維工藝博物館作為「文化基地樞紐平台（HUB）」，即日起在纖博館一樓大廳推出「台中市文化基地索引特展」，透過各基地的特色物件、文創設計作品和重要文獻，梳理各文化基地的特色。後續還有透過多場藝術共創活動和文化體驗工作坊等多元活動。
纖博館說明，即日起至12月底止，民眾只要實際走訪六處文化基地並完成集章，即可回到纖博館兌換獨家限量手帳，邀請民眾以行動親近文化場域，為城市文化探索留下專屬紀錄。詳細活動資訊可上台中市文化基地粉絲專頁或纖博館官網查詢。
