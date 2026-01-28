文化部長李遠帶路 以文化基地為起點 進一步擴展成為文化園區

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部去（2025）年在全臺共徵選110處百大文化基地，為持續帶著大家看見各大基地的精彩，並趁著即將來到的年節，一探家鄉的文化基地，繼澎湖、宜蘭、花蓮、高雄之後，文化部長李遠今（28）日來到臺中市，在臺中市政府文化局副局長施純福陪同下，造訪「富興工廠1962」文創聚落與「中央書局」。李遠說，兩處同樣位於臺中舊城區的文化基地，最大的特色就是「與歷史連結」，他期待以臺中的舊城區為起點，從百大文化基地出發，連結文化部相關機構，近一步讓文化基地擴展成為「文化園區」。

首站「富興工廠1962」前身是1931年創立的「盛香齋」，專營林森美髮霜及面霜；戰後更名為「盛香堂」，成為首間通過政府立案的化妝品工廠；1962工廠正式落成，也成為直到今日還是大家愛用的國民品牌雪芙蘭的誕生地。之後隨著產能持續增加，盛香堂於1970年代將工廠搬遷至今日大慶車站附近新址，位於復興路的工廠拉下鐵門，逐漸淡出民眾視野。

富興工廠1962文創聚落總監許清皓說，2021年清筑設計團隊投入工廠建築空間的修復，他意外開啟「斜槓」經營之路。對於這個曾經引領時尚的老工廠新生，許清皓引用席德進的話，「老屋像一位老人等待被拍拍他的肩膀。」富興工廠1962藉由故事、場域，發掘很多很有意思的過往，「我們就像廚師一樣把這個地方變成菜單，讓更多人來了解」。取名「富興工廠」除了是所在地復興路的諧音，也代表著「富」有的理念與創意，以及「興」起老屋的新價值，象徵這座「老」工廠不論是在時尚或文創產業，始終走在時代的浪潮前端。

富興工廠1962品牌環繞著「生活美學」概念而生，以生活美感實踐空間、設計創意產業基地、生活品味餐飲體驗、藝文展演場域、開放空間等5大場域，集結二手書店及古物、臺中唯一雜誌圖書館、花藝、選物等17個品牌商家，甚至有2家入選米其林指南的餐廳。同時，各式的藝文活動，如攝影展、模型展、設計師之夜、畫展等，也在富興工廠1962空間中持續發生。

最特別的是聚落3樓有一間完全復刻過去男士理髮店場景的「俐落男士理髮廳」，主理人路易斯特地到盛香堂工廠找到另一個知名品牌「賓士」髮乳、洗髮水等產品。李遠直稱，賓士產品在他的年代，「是每個臺灣男生一定都會用到的」，「油頭粉面」的味道也成為紳士象徵的代表，「但是因為我留平頭，也沒有錢，所以其實我沒有用」。李遠說，富興工廠1962與其他文化基地最大的不同是非常具有「歷史的感覺」，一邊保留從日治時期到戰後的美容產品與歷史連結，卻以非常現代的經營方式呈現，真正展現了文化基地與土地及時代連結的意義。

第二站是1927年創立的中央書局，由臺灣文化協會成員所籌組，是日治時期臺灣傳遞現代知識與文化的重要據點。創立之初，主力銷售漢文書籍，也引進西洋繪畫、音樂等書籍與用品，臺灣前輩藝術家如郭雪湖、陳澄波、廖繼春都曾在此開設畫展，臺灣文壇、畫壇與樂壇能量匯聚於此，也是臺灣國際交流的重要窗口。戰後中央書局持續肩負不同的角色與使命，從228事件到美援時期，知識份子們依然在此聚集。雖然隨著時代變遷，經營越趨困難，並在1998年結束營業。

上善人文基金會董事長林承俊及信誼基金會公關處長林瑞丹介紹中央書局時，直詢問「百大文化基地是否會持續？」林瑞丹說，2015年基金會接手中央書局時，原先的安全帽店、舞蹈教室等早已搬離，「基本上是一個廢墟狀態」，好不容易經過多年修復，在2020年中央書局「重返」，但卻正巧碰上疫情，中央書局就從「週三讀書會」開始，由作家歷經4年的接力開講，疫後的中央書局則持續在書店經營外，辦理策展、講座、走讀、音樂會等。中央書局作為中部唯一獲選的獨立書店，接下來的工作最重要的就是「在地連結」，讓中央書局這個重要的民主萌芽基地，成為中部地區各個文化場域的樞紐，「希望文化基地一直辦下去」。

李遠則說，對於中央書局他一點都不陌生，早在「週三讀書會」時期他就到訪過，當時在臺下聽的他心裡十分感動，即使沒親自到現場的日子，「我都會用聽的，伴隨我睡覺」。作為作家的他認為，中央書局是知識份子啟蒙的據點，而作家在其中也應該扮演具有社會影響力的啟蒙者、提倡者角色。對於百大文化基地他也認為，文化是靠民間所有願意堅持的人共同努力而成的，「政府能做的就是把它連結起來」。中央書局充分與國立臺灣交響樂團、國立臺灣工藝研究發展中心等合作，串連民間與政府資源，讓臺中成為百大文化基地非常好的示範。

李遠說，下一步他希望開始推動「文化園區」計畫，臺中的舊城區就會是一個重要的起點，包含百大文化基地，以及文化部的文化資產局、國家漫畫博物館等，臺中舊城區整合起來後，它將不只是一個點，而是一個具有歷史意義的區域。「我們期待盡快整合整個園區，讓臺灣人能隨時生活在有文化、歷史與生態的環境中」。

臺中市政府文化局副局長施純福表示，臺中市共有6個文化基地入選，今日雖無法全數走訪，包含月眉糖廠文化路徑基地、臺中市霧峰區桐林社區發展協會、霧峰林家宮保第園區、北屯新村－臺中市眷村文物館等，歡迎國人利用春節及寒假期間到臺中安排一趟文化基地之旅，同時還能參加臺中燈會、FOCASA《幾米馬戲樂園》等精彩活動。