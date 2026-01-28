文化部長李遠帶路 以文化基地為起點 進一步擴展成為文化園區
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部去（2025）年在全臺共徵選110處百大文化基地，為持續帶著大家看見各大基地的精彩，並趁著即將來到的年節，一探家鄉的文化基地，繼澎湖、宜蘭、花蓮、高雄之後，文化部長李遠今（28）日來到臺中市，在臺中市政府文化局副局長施純福陪同下，造訪「富興工廠1962」文創聚落與「中央書局」。李遠說，兩處同樣位於臺中舊城區的文化基地，最大的特色就是「與歷史連結」，他期待以臺中的舊城區為起點，從百大文化基地出發，連結文化部相關機構，近一步讓文化基地擴展成為「文化園區」。
首站「富興工廠1962」前身是1931年創立的「盛香齋」，專營林森美髮霜及面霜；戰後更名為「盛香堂」，成為首間通過政府立案的化妝品工廠；1962工廠正式落成，也成為直到今日還是大家愛用的國民品牌雪芙蘭的誕生地。之後隨著產能持續增加，盛香堂於1970年代將工廠搬遷至今日大慶車站附近新址，位於復興路的工廠拉下鐵門，逐漸淡出民眾視野。
富興工廠1962文創聚落總監許清皓說，2021年清筑設計團隊投入工廠建築空間的修復，他意外開啟「斜槓」經營之路。對於這個曾經引領時尚的老工廠新生，許清皓引用席德進的話，「老屋像一位老人等待被拍拍他的肩膀。」富興工廠1962藉由故事、場域，發掘很多很有意思的過往，「我們就像廚師一樣把這個地方變成菜單，讓更多人來了解」。取名「富興工廠」除了是所在地復興路的諧音，也代表著「富」有的理念與創意，以及「興」起老屋的新價值，象徵這座「老」工廠不論是在時尚或文創產業，始終走在時代的浪潮前端。
富興工廠1962品牌環繞著「生活美學」概念而生，以生活美感實踐空間、設計創意產業基地、生活品味餐飲體驗、藝文展演場域、開放空間等5大場域，集結二手書店及古物、臺中唯一雜誌圖書館、花藝、選物等17個品牌商家，甚至有2家入選米其林指南的餐廳。同時，各式的藝文活動，如攝影展、模型展、設計師之夜、畫展等，也在富興工廠1962空間中持續發生。
最特別的是聚落3樓有一間完全復刻過去男士理髮店場景的「俐落男士理髮廳」，主理人路易斯特地到盛香堂工廠找到另一個知名品牌「賓士」髮乳、洗髮水等產品。李遠直稱，賓士產品在他的年代，「是每個臺灣男生一定都會用到的」，「油頭粉面」的味道也成為紳士象徵的代表，「但是因為我留平頭，也沒有錢，所以其實我沒有用」。李遠說，富興工廠1962與其他文化基地最大的不同是非常具有「歷史的感覺」，一邊保留從日治時期到戰後的美容產品與歷史連結，卻以非常現代的經營方式呈現，真正展現了文化基地與土地及時代連結的意義。
第二站是1927年創立的中央書局，由臺灣文化協會成員所籌組，是日治時期臺灣傳遞現代知識與文化的重要據點。創立之初，主力銷售漢文書籍，也引進西洋繪畫、音樂等書籍與用品，臺灣前輩藝術家如郭雪湖、陳澄波、廖繼春都曾在此開設畫展，臺灣文壇、畫壇與樂壇能量匯聚於此，也是臺灣國際交流的重要窗口。戰後中央書局持續肩負不同的角色與使命，從228事件到美援時期，知識份子們依然在此聚集。雖然隨著時代變遷，經營越趨困難，並在1998年結束營業。
上善人文基金會董事長林承俊及信誼基金會公關處長林瑞丹介紹中央書局時，直詢問「百大文化基地是否會持續？」林瑞丹說，2015年基金會接手中央書局時，原先的安全帽店、舞蹈教室等早已搬離，「基本上是一個廢墟狀態」，好不容易經過多年修復，在2020年中央書局「重返」，但卻正巧碰上疫情，中央書局就從「週三讀書會」開始，由作家歷經4年的接力開講，疫後的中央書局則持續在書店經營外，辦理策展、講座、走讀、音樂會等。中央書局作為中部唯一獲選的獨立書店，接下來的工作最重要的就是「在地連結」，讓中央書局這個重要的民主萌芽基地，成為中部地區各個文化場域的樞紐，「希望文化基地一直辦下去」。
李遠則說，對於中央書局他一點都不陌生，早在「週三讀書會」時期他就到訪過，當時在臺下聽的他心裡十分感動，即使沒親自到現場的日子，「我都會用聽的，伴隨我睡覺」。作為作家的他認為，中央書局是知識份子啟蒙的據點，而作家在其中也應該扮演具有社會影響力的啟蒙者、提倡者角色。對於百大文化基地他也認為，文化是靠民間所有願意堅持的人共同努力而成的，「政府能做的就是把它連結起來」。中央書局充分與國立臺灣交響樂團、國立臺灣工藝研究發展中心等合作，串連民間與政府資源，讓臺中成為百大文化基地非常好的示範。
李遠說，下一步他希望開始推動「文化園區」計畫，臺中的舊城區就會是一個重要的起點，包含百大文化基地，以及文化部的文化資產局、國家漫畫博物館等，臺中舊城區整合起來後，它將不只是一個點，而是一個具有歷史意義的區域。「我們期待盡快整合整個園區，讓臺灣人能隨時生活在有文化、歷史與生態的環境中」。
臺中市政府文化局副局長施純福表示，臺中市共有6個文化基地入選，今日雖無法全數走訪，包含月眉糖廠文化路徑基地、臺中市霧峰區桐林社區發展協會、霧峰林家宮保第園區、北屯新村－臺中市眷村文物館等，歡迎國人利用春節及寒假期間到臺中安排一趟文化基地之旅，同時還能參加臺中燈會、FOCASA《幾米馬戲樂園》等精彩活動。
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 101則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 216則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 167則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 128則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 11則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 64則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 513則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 22則留言
邱思琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 20則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
Audi A6 Avant TFSI 150kW試駕｜最美旅行車如何在電動浪潮中堅持優雅？
2026年台灣豪華中大型旅行車市場，Audi A6 Avant TFSI 150kW的存在，本身就帶著一點「逆風而行」的意味，尤其是在品牌已推出造型前衛、電能科技滿載的 A6 Avant e-tron 之後，這款傳統燃油動力的旅行車，是否仍具備存在的價值？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11則留言