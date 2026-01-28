文化部長李遠走訪台中百大基地 盼串連舊城區升級文化園區

李遠部長在文化局副局長施純福陪同下走訪中央書局。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

文化部「第一屆百大文化基地」徵選計畫中，台中市共有六個基地從一千零二十六件評選案中脫穎而出。文化部長李遠二十八日特地率領文化部團隊到台中市走訪富興工廠1962、中央書局等基地，他期待以台中的舊城區為起點，從百大文化基地出發，連結文化部相關機構，進一步讓文化基地擴展成為「文化園區」。

首站「富興工廠1962」前身是1931年創立的「盛香齋」，專營林森美髮霜及面霜；戰後更名為「盛香堂」，成為首間通過政府立案的化妝品工廠；其中一間完全復刻過去男士理髮店場景的「俐落男士理髮廳」，主理人路易斯特地到盛香堂工廠找到另一個知名品牌「賓士」髮乳、洗髮水等產品。李遠直稱，賓士產品在他的年代，「是每個台灣男生一定都會用到的」，「油頭粉面」的味道也成為紳士象徵的代表。

第二站是1927年創立的中央書局，由台灣文化協會成員所籌組，是日治時期台灣傳遞現代知識與文化的重要據點。上善人文基金會董事長林承俊及信誼基金會公關處長林瑞丹介紹中央書局時，直詢問「百大文化基地是否會持續？」李遠說，身為作家的他認為，中央書局是知識份子啟蒙的據點，而作家在其中也應該扮演具有社會影響力的啟蒙者、提倡者角色。對於百大文化基地，他認為文化是靠民間所有願意堅持的人共同努力而成的，「政府能做的就是把它連結起來」。中央書局充分與國立台灣交響樂團、國立台灣工藝研究發展中心等合作，串連民間與政府資源，讓台中成為百大文化基地非常好的示範。

李遠說，下一步他希望開始推動「文化園區」計畫，台中的舊城區就會是一個重要的起點，包含百大文化基地，以及文化部的文化資產局、國家漫畫博物館等，台中舊城區整合起來後，它將不只是一個點，而是一個具有歷史意義的區域。「我們期待盡快整合整個園區，讓台灣人能隨時生活在有文化、歷史與生態的環境中」。台中市政府文化局副局長施純福表示，台中市共有6個文化基地入選，包含月眉糖廠文化路徑基地、台中市霧峰區桐林社區發展協會、霧峰林家宮保第園區、北屯新村－台中市眷村文物館等，歡迎國人利用春節及寒假期間到台中安排一趟文化基地之旅。