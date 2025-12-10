文化部長李遠13日探視榮家住民江添昌

居住在花蓮榮家住民江添昌先生，曾經榮獲國家工藝獎三等獎及全國身心障礙者工藝競賽最優選獎，第四屆國家工藝獎以『春梅』獲選。

作品以黑添為底，蛋殼貼附表現梅花的姿態，再以乾添粉堆起紅梅，並以金粉描邊為襯托（見圖）。黑與白的對比、蛋殺與金粉價值的對比，都顯得饒富趨味！造型雖傳統，但紋飾圖案佈局確實能呈現主題意涵，彩貝、蛋殼鎮嵌技巧純熟、色彩典雅華晃，成熟地運用「梅」之造型元素，美感十足。

江添昌先生民國四十八年二月十日出生，今年六十六歲。華夏工專機械科畢業。民國六十九年在小金門服役（當時二十一歲），服役期間因遭彈殼擊中意外造成脊椎受損，民國七十年七月二十八日以義務役傷殘下士退伍，後轉院至台北榮民總醫院員山分院療養二年，領有中度肢體障礙證明。

民國七十四年返回光復老家，經營鐘錶店，因生意不佳及早期社區無障礙環境設備不完善而關店。民國八十三年（當時三十五歲）時，先自學電腦操作及文書處理等技能，再透過退輔會的就業輔導措施媒合到台灣省政府（中興新村）擔任約聘人員，工作年資約十五年。民國九十年在政府單位任職期間，因緣際會接觸台灣工藝研究領域，利用下班時間在文化部相關補助及工藝單位安排下研習漆藝技法，逐步將漆藝發展為終身職志。民國一00年離開省政府工作，回到光復老家，工藝研究中心協助下光復糖廠開課擔任漆藝講師，並成立工作室販售作品、教授學員，成為在地工藝教學一環。

江添昌先生工藝事蹟：

民國九十二年榮獲國家工藝獎三等獎及全國身心障礙者工藝競賽最優選獎。

民國九十六年及100年台灣國家工藝研究中心聘任漆藝研究課程講師。

曾任花蓮縣光復鄉公所專案計畫漆藝授課老師食擅長技法：天然漆、卵殼貼付、平蒔繪、暈金

十二月九日家屬電話告知文化部長將於十二月十三日（星期六）前來花蓮榮家探視江先生及致贈急難救助金新臺幣拾萬元。經連繫工藝研究中心表示，屆時文化部部長李遠，將率領部長室蔡秘書、陳美蘭科長、隨扈及公關組人員，偕同國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐、組長蔡體智等七位同仁，預計11:40至12:20蒞臨花蓮榮家，專程前往關懷訪慰松柏堂住民江添昌先生。

花蓮縣文化局代理局長曾之妤及工藝研究中心補助輔導花蓮縣光復社區綠野香坡發展協會總幹事張秀真二位，亦將於上述時間，分別前來探視江先生。