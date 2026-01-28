文化部長走訪富興工廠 驚見李安電影道具船槳

文化部長李遠走訪台中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕文化部持續推動「百大文化基地」走讀行程，文化部長李遠今(28日)走訪台中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。參觀過程中，李遠在一組造型特殊的船槳前突然駐足良久，意外揭開一段電影與城市交會的文化緣分。

富興工廠1962總監許清皓指出，這兩支船槳原本象徵文化基地「方舟辦公室」的精神標誌，後來經比對發現，竟是國際名導李安當年在水湳經貿園區拍攝《少年Pi的奇幻漂流》時所使用的電影道具。船槳輾轉流入古物店，再因緣際會來到富興工廠展出，成為文化基地中最具故事性的物件之一。李遠聽聞後直呼驚喜，並表示，應該好好保存這好萊塢導演李安拍攝的珍貴電影文物。

廣告 廣告

李遠也肯定富興工廠1962在保留老工廠歷史記憶的同時，以現代經營手法注入新生命，讓文化、生活與創意在此交會，展現文化基地與時代同行的價值。

文化部長李遠走訪富興工廠，驚見李安電影道具船槳。(記者廖耀東攝)

文化部長李遠走訪富興工廠。(記者廖耀東攝)

「富興工廠」成立於2021年8月，是台灣首間國民化妝品「雪芙蘭」原公司的老舊工廠的所在地。(記者廖耀東攝)

文化部長李遠走訪富興工廠。(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因

博愛座老人又發作！英文質問外國女生「懷孕嗎」 還逼她拿醫療證明

威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎

免費仔要哭了！YouTube傳要把「1實用功能」納收費

