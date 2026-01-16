文化部青年村落文化行動計畫得獎者揭曉 37案入選

文化部今天(16日)公布「青年村落文化行動計畫」競賽徵件獲選名單，今年共有187位提案者，最後選出37位青年提案，115年計畫總實作獎勵金共2,540萬元。

文化部指出，計畫鼓勵青年發揮創新力量，掌握及轉譯在地文化DNA符碼，促進文化生活共享及發展或提升地方韌性量能。其中創新文化事業類計畫計核定獎勵10案，例如高雄旗山郭俊宏目標從糖業記憶到香蕉文化，展開一場文化與永續的創新實驗，持續與社區、店家、小農、學校等合作，打造「可教、可玩、可買、可回饋」的服務模組，結合導覽、體驗工坊、互動教材與選物，讓地方故事不再只是記憶，而是能創造價值的循環力量，促進社群認同與文化永續。

廣告 廣告

位於臺中太平區的蔡佩儒，有感於錫工藝在知識傳承與生活脈絡產生斷層，以「錫光再現—太平錫工藝文化保存與教育推廣」為核心，結合田野調查、技術保存與文化教育三大方向，嘗試依STEAM教育理念設計錫工藝教案與教材套組，將傳統工藝轉化為現代教育與文化體驗，推動地方工藝文化的再生與永續。

本次核定獎勵村落文化行動類計27案，如石佩玄「看見的練習：共融戲劇行動計畫」，相信差異不該是隔閡，而是連結的起點，預計透過戲劇工作坊讓「表達困境」成為一種練習。

文化部表示，後續文化部將透過專業輔導、關懷及陪伴機制，協助獲獎個案提升執行效益，擴大社會影響力。相關訊息可上計畫官網或搜尋「青年村落文化行動」臉書粉絲專頁，掌握獲獎青年後續行動的最新訊息。