文化部青年村落文化行動計畫揭曉！37件提案獲選 總獎勵2540萬元

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部115年「青年村落文化行動計畫」獲獎名單出爐。文化部指出，該計畫於114年9月9日至10月23日公開徵件，共計187位青年提出行動方案，經評審遴選後，最終選出37件提案，115年總實作獎勵金為2,540萬元，期望透過青年實際投入，回應地方與社群面臨的文化、產業與生活議題。

文化部說明，「青年村落文化行動計畫」鼓勵青年以公民文化行動為出發點，掌握並轉譯在地文化DNA，回應當代社會與自然環境快速變遷下的挑戰，促進文化生活共享，並提升地方韌性與行動能力。此次核定計畫分為創新文化事業類與村落文化行動類兩大類型。

其中，創新文化事業類共核定10案。來自高雄旗山的郭俊宏，以糖業記憶與香蕉產業為基礎，結合社區、店家、小農與學校，發展「可教、可玩、可買、可回饋」的服務模組，透過導覽、體驗工坊、互動教材與選物設計，讓地方文化轉化為可持續運作的生活系統，促進社群認同與文化循環。

台中太平區的蔡佩儒，關注錫工藝在技術傳承與生活脈絡上的斷層，提出「錫光再現」行動方案，從田野調查、技術保存到文化教育三個面向著手，並嘗試依STEAM教育理念設計教案與教材套組，將傳統工藝轉化為當代教育與文化體驗，推動地方工藝文化的再生。

此外，村落文化行動類則核定27案，提案內容涵蓋共融、環境、產業與社群關係等議題。石佩玄提出「看見的練習：共融戲劇行動計畫」，透過戲劇工作坊引導不同背景的參與者進行表達練習，從個人故事走向公共對話，並規劃以社群平台與Podcast形式擴散行動成果。

長期深耕苗栗苑裡的林秀芃，回應市場遷回原址後面臨的世代接棒、空攤與連鎖通路競爭等挑戰，提出以「市場即文化生態系」為核心的行動方案，串聯攤商接班、新創孵化、自治共學與藝文介入，期望讓市場成為地方文化與產業共生的節點。

陳郁琦延續「草山好土氣」團隊經驗，提出「草山好生活2.0」計畫，透過共學與共餐行動，讓風土飲食技藝成為可被看見與傳承的公共文化，並逐步建立具延續性的地方文化品牌。

文化部表示，返鄉與留鄉青年投入地方文化行動，需要長期累積與社會支持，後續將透過專業輔導與陪伴機制，協助獲獎團隊提升執行效益與社會影響力。詳詢「青年村落文化行動」官網與臉書粉絲專頁。獲獎勵名單：https://short.moc.gov.tw/s/smpl4g6

