文化部首推"LED虛擬影視培訓班" 學員展現亮眼成果

生活中心／陳妍霖 宮仲毅 新北報導

為了推動台灣影視製播虛擬技術，由文化部補助、首度推出的「LED虛擬影視製作人員培訓班」，在民視林口總部登場，不僅請出重量級名師指導，經過近2個月的培訓，來自各個領域的學員們，在今天（10日）舉辦成果發表會，一起來看看學員的精彩作品。

車內的女子，一臉驚恐，但下一秒⋯突然大地震，整個地面、石頭不停搖晃，接著大爆炸，有如災難現場，但這些場景，通通都在電視台棚內拍攝，為了推動台灣影視製播虛擬技術，由文化部補助、首度推出的「LED虛擬影視製作人員培訓班」，經過近2個月訓練，在10號結業這天，在民視林口總部，舉辦成果發表會。

文化部補助推「LED虛擬影視製作人員培訓班」 學員展現亮眼成果（圖／民視新聞）

培訓學員羅羽婷表示，「以前是讀電影系，那出社會之後有轉職到3D動畫，然後，但我一直想要開發各種不同，就是製作影像的媒介，因為我自己對創作是非常有熱情，所以，我希望自己的技術有更多元的發展」。

另一位培訓學員陳靖霖也說，「在我們學校，雖然大家都有一些虛擬觀念、AIGC(生成式AI)觀念、可是沒有這樣的硬體條件，在沒有這樣的硬體條件的情況下，我們自然的就不會試著在我們的內容上再進一步的把這些Unreal概念融進去」。





文化部補助推「LED虛擬影視製作人員培訓班」 學員展現亮眼成果（圖／民視新聞）

一張張照片，全紀錄著培訓過程，12堂專業技術講座，加上5場實作，由重量級名師指導，將虛幻場景結合實拍。





培訓課導師何志傑表示，「以前過去不敢想的場景，沙漠海洋或者是外太空，你不敢寫的，你現在可以打開你的思維，去做最好的構想」。





文化部補助推「LED虛擬影視製作人員培訓班」 學員展現亮眼成果（圖／民視新聞）

培訓課導師李賢治指出，「要培養一個虛擬棚的人員，真的是很不容易，然後也很感謝這次很多學員們來踴躍的報名，真的很多環節，像VAD( 虛擬美術)，像Real Engine(真實引擎)裡面，然後還有燈光拍攝這些都很複雜，所以能有這個課程，民視提供這個課程，然後文化部的幫忙，真的是一個很棒的經驗」。





LED虛擬棚，虛實整合，激盪出更多創意，透過培訓營，希望為台灣培育更多影視人才。

原文出處：文化部補助推「LED虛擬影視製作人員培訓班」學員展現亮眼成果

