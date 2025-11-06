文化部「北回博物島」 7主題遊程認識臺灣

記者劉昕翊／臺北報導

文化部「文化帶路ON THE WAY」今（7）日以「北回博物島」為主題，登場「ITF臺北國際旅展」，推出7條文化主題遊程，邀請旅人重新認識北回歸線，從這條看不見卻深刻影響臺灣命運的軸線，體驗北回歸線廊帶在「季風×洋流×山脈」三重作用力交錯下，蘊藏的複雜地貌與人文記憶。

北回歸線在全球所穿越的22個國家，多為沙漠、草原與乾熱高原樣貌，唯獨經過臺灣變得濕潤、生動而多元，從西邊澎湖群島的虎井嶼，到東海岸花蓮的豐濱，短短200公里距離，滋養出臺灣人民面對自然，與自然共生的智慧與韌性、創造力及文化活力。此次「北回博物島」將這條隱形的文化地理軸線，透過田野調查與文化採集，轉化為可感、可行、可思的7條文化主題遊程，帶領人們走入地方、親身體驗，讓旅程成為一場學習「與土地相處」的走讀。

從沿海到高山、從農田到部落，7條主題遊程路線包括，海口的百蚵全書（嘉義、雲林），在西南沿海「風頭水尾」之地，理解與鹹味共存的滋味；平原的物產實驗室（臺南），在嘉南大圳的水脈裡，嚐一口人類與自然共創的豐饒文明奇蹟；山林的生活見習（嘉義阿里山），搭乘阿里山林鐵，來一趟林業開發與鄒族文化共棲的記憶之旅。

另外，大人的植物課（花蓮），在花蓮，向邦查（阿美族）學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧；大地的療癒學（花蓮），礦石不只是商品，而是土地的時間結晶，探訪玉石之鄉，觸摸礦石的溫度、傾聽大地的回聲；暖流的洄游學堂（花蓮、臺東），循著黑潮，學習與海洋共生的智慧；海島的風水生活（澎湖），從石滬到魚灶，看見人類以環境為師的生活哲學。

此外，旅展現場，文化部也邀請多組在地團隊共同參與，述說在地的風土故事，包括由音樂製作人鍾慧君創立、透過歌謠與散文譜寫小鎮故事的「新港潛水小學校」等；舞臺則邀請來自東海岸的「Amis旮亙樂團」以打擊樂聲喚起海潮的記憶，以及嘉義縣傑出演藝團隊「五洲勝義閣掌中劇團」，讓布袋戲在光影間重述島嶼傳奇。旅展期間文化部還推出限量體驗活動，民眾到訪文化部「文化帶路」展區，即有機會獲得限量「北回博物島」2天1夜主題遊程體驗。

文化部「文化帶路ON THE WAY」今日以「北回博物島」為主題，登場「ITF臺北國際旅展」。（文化部提供）

文化部文化帶路「北回博物島」橫越臺灣200公里，邀請民眾體驗島嶼豐富風土。（文化部提供）

7條文化主題遊程路線，其中，大人的植物課（花蓮），在花蓮，向邦查（阿美族）學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧。（文化部提供）