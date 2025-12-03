文化部「家庭美術館」新作出爐 見證臺灣藝術厚度

記者劉昕翊／臺北報導

文化部昨日舉辦2025年「家庭美術館—美術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」新書．影音聯合發表記者會，出版10本藝術家傳記、5部紀錄片，以生動的文字、珍貴的圖像與細膩的影像紀錄，使讀者得以透過個人生命的書寫，見證臺灣藝術的演進與厚度。

10本藝術家傳記、5部紀錄片亮相

文化部自民國82年啟動「家庭美術館—美術家傳記叢書」以來，至今已邁入第21個階段，再加上自96年推出的「臺灣傑出藝術家紀錄片」系列，共累計已超過200部出版與影音作品。今年涵蓋水墨、油畫、水彩、版畫、膠彩、陶藝、雕塑、製琴及複合媒材等多元創作領域，同時在藝術教育、藝文組織、評論與出版等領域展現跨域能量，體現臺灣藝術文化的多重面貌。

今年度出版的藝術家傳記與紀錄片，分別為黃冬富著《淑世．才女．張李德和》、黃春秀著《堅定．深刻．黃清埕》、潘襎著《跨界．蠟染．黃歌川》、顏娟英著《遺世．永恆．葉世強》、吳垠慧著《逐光．淨美．江賢二》等10本，以及同時發表《幻色之境—陳德旺》、《生命之歌—曾培堯》、《燦耀與幽微—劉耿一》等5部，不僅描繪藝術家生命歷程與創作心靈的軌跡，也映照其與臺灣社會、教育、評論與文化體制間的深層互動。

藝術家代表洪根深提到，今年度的出版成果將如往年廣為贈予全臺主要藝文機構、圖書館與大專院校等公私立單位，數位版本亦將同步上架國立臺灣美術館官網，開放民眾免費線上閱覽，推動藝術知識的普及與共享。