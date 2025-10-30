文化部「第47次中小學生讀物選介」官網抽3千元圖書禮券 有獎徵答、快閃書展、校園活動熱烈展開

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部第47次「中小學生讀物選介」日前公告獲選書單，今年共選出623種推薦讀物及70種精選之星書籍，即日起推出系列推廣活動，以全新故事場景「閱讀的魔法森林」揭開序幕，邀請大家化身森林小探員，展開尋書探險，透過有獎徵答等趣味活動，讓閱讀更貼近生活。

今（114）年延續去年短影音企劃，將各類精選好書，透過影音將評審推薦理由與書籍亮點帶給民眾。活動自即日起至11月25日止，於官網觀看短影音與精選之星書單並完成答題，即可參加抽獎。獎項包含「首獎」電子圖書禮券3,000元、「搜書達人獎」、「愛書團體獎」及「FB好書帶回家」等，總價值高達10萬元。臉書粉絲專頁亦同步舉辦留言抽獎，邀請大小朋友分享最喜歡的「精選之星」書籍。

除了線上活動，文化部更深入校園與社區，規劃3大實體推廣形式，包含全臺20場「主題書展」，由各校量身打造閱讀專區；5場「校園講座」，邀請獲選書籍作者與學生面對面交流，分享創作歷程與閱讀啟發；5場「閱讀推廣行動站」，搭配校園活動設置互動展攤，讓學生與家長共同體驗閱讀的樂趣。相關資訊請見活動官網及FB粉專專頁，歡迎全國師生與家長共襄盛舉。