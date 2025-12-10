文化部：續推動文化外交 凸顯台灣與中國差異

南韓在電子入境申報單錯誤稱呼我為「中國(台灣)」，外交部表示將全面重新檢視與韓國政府的關係，也有立委認為應制裁南韓。外界關注文化部在文化交流上是否會有所反制？

文化部長李遠10日出席立法院教育委員會前受訪指出，這兩年台韓交流相當密切，包括要合作拍攝以台灣為主的影視作品、大量台灣文學作品翻譯成韓文，取代中國的作品。韓國人對台灣的興趣也非常高，非常能夠區隔台灣就是台灣、中國就是中國。李遠表示，文化部將持續推動文化外交，以文化主體性讓國際社會清楚理解「台灣不是中國」。

李遠：『(原音)就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化出去，產生文化外交，我相信很多國家都非常清楚台灣的文化跟中國文化的差別，那文化部的最大的功能就是把台灣的文化做出有它的主體性、有它的特色，去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣、台灣也不是中國。』