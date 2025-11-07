文化部、運動部遠洋合作 啟航

文化部長李遠（右）、運動部長李洋宣告「遠洋合作」正式啟航，推首波文化幣及青春動滋券加碼，及持續進行各項合作。

▲文化部長李遠（右）、運動部長李洋宣告「遠洋合作」正式啟航，推首波文化幣及青春動滋券加碼，及持續進行各項合作。

文化部、運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，十一月底前完成指定任務，即可獲得最多二百點文化幣及一百元青春動滋券的雙重回饋。文化部長李遠、運動部長李洋昨（七）日以漫畫、羽球「會友」，宣告「遠洋合作」正式啟航，除了首波文化幣及青春動滋券加碼，將持續進行「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。

李遠於記者會上特別送給李洋今年第十六屆金漫獎「金漫大獎」狼七的作品《黎明前的回聲》，加上《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》等三本涵蓋青春、運動題材的漫畫。李遠說，遠洋首次會面的時候，李洋說自己只看日漫，所以他特別送給李洋三本臺漫，提醒李洋「你一定要看」。

文化部表示，今年度文化部針對十三至十五歲試辦六百點文化幣，至今領用率七十九%、領用金額超過十三億元；運動部則發放十六至廿二歲五百點青春動滋券。為鼓勵青年朋友加速領用二券，文化部及運動部共推出二波加碼任務，第一波針對十三至廿二歲只要在今年一月一日至十一月三十日花完所領到的文化幣，就可獲得加碼的一百點文化幣。

第二波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，十六歲至廿二歲青年，在十一月三十日前用完文化幣一千二百點，也用完十一月一日加碼發放的「青春動滋券二百元加碼券」，就可獲得一百點文化幣及一百元青春動滋券的雙重回饋。總計二波加碼共獲得二百點文化幣與一百元青春動滋券。