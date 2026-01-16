文化部「青年村落文化行動計畫」獲獎名單出爐

記者劉昕翊／綜合報導

文化部「青年村落文化行動計畫」競賽徵件活動，鼓勵青年發揮公民文化行動力，協力改善社區或社群議題，今（16）日公布獲獎名單，共徵選出37位青年提案，總實作獎勵金2540萬元，期望透過實際行動營造協力共好社會，注入地方創新活力。

文化部指出，因應當代社會及自然環境等快速變遷的衝擊，計畫鼓勵青年發揮創新力量，掌握及轉譯在地文化DNA符碼，促進文化生活共享及發展或提升地方韌性量能；其中，創新文化事業類計畫計核定獎勵10案，例如高雄旗山郭俊宏目標從糖業記憶到香蕉文化，展開一場文化與永續的創新實驗，持續與社區、店家、小農、學校等合作，打造「可教、可玩、可買、可回饋」的服務模組，結合導覽、體驗工坊、互動教材與選物，讓地方故事不再只是記憶，而是能創造價值的循環力量，促進社群認同與文化永續。

另外，此次亦核定獎勵村落文化行動類計27案，包含石佩玄「看見的練習：共融戲劇行動計畫」，相信差異不該是隔閡，而是連結的起點，預計透過戲劇工作坊讓「表達困境」成為一種練習，而非風險，從個人故事到公共對話，希望打造安全的文化場域，打破標籤，促進理解，並將成果擴散至社群與Podcast，讓更多人看見、聽見、感受共融的力量。

文化部指出，返鄉與留鄉青年扎根在地文化發展，需長期醞釀、發酵，更需要有支持系統和社會大眾的認同，才能站穩腳步，創造更多改變社區的機會；後續文化部將透過專業輔導、關懷及陪伴機制，協助獲獎個案提升執行效益，擴大社會影響力。

文化部「青年村落文化行動計畫」支持青年扎根在地文化推廣，透過串聯社群網絡及交流共創，激盪地方傳統與創新發展的新想像。（文化部提供）