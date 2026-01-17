文化部115年「原住民村落文化發展計畫」獲補助名單公布
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部115年「原住民村落文化發展計畫」於去（114）年8月14日公告收件，至10月15日截止，共收到70組（件）團隊提案，經初、複審後選出29項計畫，含「都市文化行動」及「原鄉文化行動」二類型，總補助金額1,750萬元，期盼能結合民間自主與活力，以原住民族文化主體為核心，推動文化永續發展，鼓勵新舊世代協力投入都市及原鄉文化扎根、傳承、復振及創新等工作。
為促進多元發聲，維護文化多樣發展，文化部自105年起推動原村計畫，鼓勵各界結合青年體現自發行動，掌握社區營造、在地智慧、知識與文化、善用社會設計及公民科技、共享互助精神，推動原住民族都市及原鄉文化傳承發展計畫。
文化部表示，115年度補助計畫不僅議題多元，更多青年積極參與部落文化保存工作。如嘮嘮工作室推動「從庫房到衣著：拔馬部落衣飾復刻及日常化計畫」，有感於傳統斷裂，服飾雖仍留在部落，族人卻鮮少了解其歷史與用途，形成「衣服在這裡，聲音不在這裡」的文化危機，因此規劃保存拔馬部落珍貴的西拉雅族婚嫁服飾，希望透過復刻與日常化，讓族人重新穿上傳統服飾，進而賦予衣飾新的意義，並促進文化傳承。
臺東縣射馬干青年文化發展協會則推動「搭鞦韆的人：建和鞦韆文化工藝與藤竹選材的身體記憶」，建和部落擁有獨特的百年鞦韆藤座（ca’apan）工藝，但目前僅剩2位壯年族人能獨立製作，協會秉持「藤不只是藤，它是串聯文化與生態的生命線」的理念，計畫透過師徒制培訓，讓青年學習選藤、削藤及製作技術，並推動女性入山學習藤藝，達到技藝傳承與性別平衡。
南島星人與陶的在地球工作室亦持續推動「都原青年陶陶不絕復振計畫02」，計畫進入第2年，將延續第1年建立的「臺中都原青年工藝文化平台」與教學據點，進一步串聯學員，擴展為返鄉行動組，同時，也進行部落土壤研究，開發釉藥與創新工藝，讓阿美族陶技在傳承中融入新特色，實現永續發展。
文化部後續將邀請原民專業者協助輔導、提供專業諮詢、辦理團隊交流，希望能陪伴部落及都市原民團隊以穩定的腳步，深化在地及思考長期永續發展，以發揮計畫綜效、創造更多改變及擴大正面影響力，未來也會將團隊實作過程，分享到計畫臉書粉絲專頁，期待各界能共同投入及關心臺灣原住民族文化的保存與發展。
