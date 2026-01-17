文化部115年「青年村落文化行動計畫」獲獎名單出爐

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部「青年村落文化行動計畫」競賽徵件活動，鼓勵青年發揮公民文化行動力，協力改善社區或社群議題，去（114）年9月9日至10月23日公開收件，計有187位提案者，經委員評審後，徵選出37位青年提案，115年計畫總實作獎勵金共2,540萬元，期望透過實際行動營造協力共好社會，注入地方創新活力。

文化部指出，因應當代社會及自然環境等快速變遷的衝擊，計畫鼓勵青年發揮創新力量，掌握及轉譯在地文化DNA符碼，促進文化生活共享及發展或提升地方韌性量能。其中創新文化事業類計畫計核定獎勵10案，例如高雄旗山郭俊宏目標從糖業記憶到香蕉文化，展開一場文化與永續的創新實驗，持續與社區、店家、小農、學校等合作，打造「可教、可玩、可買、可回饋」的服務模組，結合導覽、體驗工坊、互動教材與選物，讓地方故事不再只是記憶，而是能創造價值的循環力量，促進社群認同與文化永續。

位於臺中太平區的蔡佩儒，有感於錫工藝在知識傳承與生活脈絡產生斷層，以「錫光再現—太平錫工藝文化保存與教育推廣」為核心，結合田野調查、技術保存與文化教育三大方向，嘗試依STEAM教育理念設計錫工藝教案與教材套組，將傳統工藝轉化為現代教育與文化體驗，推動地方工藝文化的再生與永續。

本次亦核定獎勵村落文化行動類計27案，如石佩玄「看見的練習：共融戲劇行動計畫」，相信差異不該是隔閡，而是連結的起點，預計透過戲劇工作坊讓「表達困境」成為一種練習，而非風險，從個人故事到公共對話，希望打造安全的文化場域，打破標籤，促進理解，並將成果擴散至社群與Podcast，讓更多人看見、聽見、感受共融的力量。

多年在苑裡深耕的林秀芃，回應災後苑裡市場遷回原址所面臨的世代接棒、空攤與連鎖超市競爭之挑戰，將以「市場即文化生態系」為核心，推動攤商接班與新創孵化、自治共學與品牌聯盟以及空間活化與藝文介入等，期待串連在地農漁與節氣敘事，成為地方市場和文化資產活化再利用典範。

陳郁琦以114年草山好土氣團隊行動為基礎，提出「草山好生活2.0—風土飲食技藝的社群傳承行動」，規劃透過共學與共餐，修補因現代化而疏離的社群關係，將隱性技藝公共化，提升文化自信與社會肯定，同時打造可持續發展的文化品牌。

此次許多提案的文化行動，展現青年對於文史保存、環境生態、世代共融、族群關係、產業發展等多元議題的關注與熱情行動力，同時也傳達、呼應當代珍惜環境和人與人共榮發展的價值精神。

文化部表示，返鄉與留鄉青年扎根在地文化發展，需要長期醞釀、發酵，更需要有支持系統和社會大眾的認同，才能站穩腳步，創造更多改變社區的機會。後續文化部將透過專業輔導、關懷及陪伴機制，協助獲獎個案提升執行效益，擴大社會影響力。

歡迎對於青年參與公共課題、社區營造、文化保存與發展、青年參與地方創生等議題有興趣之大眾，透過計畫官網或搜尋「青年村落文化行動」臉書粉絲專頁，即時掌握獲獎青年後續行動的最新訊息。