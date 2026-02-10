文化黑潮漫國際 中壯世代藝術家國際展覽補助名單揭曉

藝術家薛保瑕與《應對—達悟族》於「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」展出現場照（薛保瑕提供）

李若玫《蟲徑》(左圖）於「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」展出現場照（陳建今、耿畫廊提供）

陳浚豪《臨摹宋范寬《秋林飛瀑圖》》於「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」展出現場照（陳建今、耿畫廊提供）

文化部今天（10日）公布「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」115年補助名單，將支持14案共36位臺灣藝術家，赴日本、美國、英國、法國、波蘭、巴西等12個國家展出，推動臺灣藝術家與國際藝術機構的交流，提升臺灣當代藝術在全球的能見度。

獲補助案中，任教輔仁大學影像傳播學系的策展人黃盟欽與波蘭斯塞新藝術學院院長Anna Orlikowska跨國合作，將於波蘭斯塞新當代美術館展現臺灣當代視覺藝術在全球科技文化語境中的獨特觀點。藝術團體「超級浪」與法國VIDEOFORMES國際實驗電影與錄像藝術節藝術總監Gabriel V. Soucheyre共同策展，於法國及臺灣兩地雙邊合作，使國際影像語彙與臺灣錄像藝術創作直接對話。曾參展綠島人權藝術季的藝術家李奧森獲日本青森國際藝術中心邀請，由該中心策展人瀬藤朋策劃及整合，將與青森盲人足球協會共作公眾參與式活動與展演，以策展倫理實踐美術館的近用性，透過共同的體驗創造集體的對話與凝聚。

館際合作方面，高雄市立美術館將與美國新墨西哥美術館暨弗拉登當代館展開跨國交流研究，透過臺灣原住民藝術家的編織創作，交織出跨越太平洋的文化對話與合作網絡。東益藝術設計工作室提出「臺南x熊本雙城美術館臺灣當代藝術接力展」，將串聯臺南市美術館與日本熊本市現代美術館，促進臺灣藝術家與日本藝文觀眾的連結，並深化城市的文化藝術外交。

文化部指出，中壯世代藝術家國際展覽補助自113年啟動，至今已累計推介200餘位藝術家，前往全球22個國家展出，近日更傳來令人振奮的好消息，獲支持於英國倫敦舉辦的「抒情．暴：倫敦當代臺灣藝術展」，其中薛保瑕《應對—達悟族》、陳浚豪《臨摹宋范寬〈秋林飛瀑圖〉》、李若玫《蟲徑》等3件作品，獲大英博物館納入典藏。115年文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助名單可上文化部獎補助資訊網查詢。