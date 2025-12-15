文化×佛藝×公益多元推動 「大同世界華嚴勝會」12/27旗山盛大登場

▲佛藝融光、文化共好！大同世界華嚴勝會打造歲末公益盛會。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為弘揚中華文化精神、推動佛藝與公益融合，「大同世界華嚴勝會」將於12月27日，在高雄市旗山公共體育場盛大舉行。活動結合書法藝術、音樂表演、文創展示與公益關懷，內容豐富多元，邀請民眾共襄盛舉，感受文化與慈悲交織的溫暖力量。

主辦單位表示，本次華嚴勝會以「中華文化、佛藝融光」為核心精神，規劃多項亮點活動，包括「大同盃全國書法大賽」，匯聚全台書法好手揮毫競藝，展現漢字之美；同時舉辦「大同世界慈善盃健美錦標賽」，透過健康與毅力的展現，傳遞正向人生價值。

活動現場亦安排精彩的節目展演與音樂會，融合傳統與現代藝術形式，讓民眾在輕鬆愉悅的氛圍中欣賞文化之美；並設有園遊會及文創藝術展示區，集結多元創作能量，展現文化創新的活力與深度。

值得一提的是，華嚴勝會亦肩負社會關懷使命，特別規劃弱勢低收物資發放等慈善活動，以實際行動落實公益精神，讓文化活動不僅止於欣賞，更成為回饋社會的重要力量。

本次活動由大同世界蓮豐寺攜手多個宗教、文化與藝術團體共同主辦及協辦，整合跨界資源，展現民間力量推動文化傳承與公益實踐的成果。主辦單位誠摯邀請全國民眾於年底前往旗山，一同參與這場兼具文化深度、藝術美感與慈善溫度的年度盛會，為社會注入更多正能量。（圖╱記者王苡蘋翻攝）